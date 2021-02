Press Release

February 4, 2021 Bong Go pushes for measures to stimulate economy and help in the full recovery of Filipinos affected by the pandemic As the country jumpstarts the economy while government rollouts its vaccination program with first batch of COVID-19 vaccines expected to arrive in the country by end of February, Senator Christopher "Bong" Go is pushing for the passage of key legislative measures that can ease the burden of the pandemic on ordinary Filipinos and ensure continued public service delivery during these challenging times. "Bilang inyong Senador at tulay ninyo kay Pangulong Duterte, gagawan natin ng paraan na masolusyunan ang gutom; magkaroon ng sapat, ligtas, at epektibong bakuna para sa lahat; at mabibigyan muli ng kabuhayan ang mga nawalan," he said in a statement. Go first emphasized the need to ensure proper implementation of laws while safeguarding public funds. "Una sa lahat, sinisigurado natin na magagamit ng wasto ang pondo ng bayan. Hindi tayo papayag na may nagsasamantalang iilan habang naghihirap ang karamihan ng ating kababayan," he said, emphasizing that until the very last day of their terms, he and President Rodrigo Duterte will fight corruption. Go also said that the legislative branch, together with government finance managers, is studying the possibility of pushing for a Bayanihan 3 Act to help ordinary Filipinos overcome the crisis. "Kung kakayanin ng ating pondo, sana ay makapagbigay pa tayo ng dagdag na ayuda sa mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan, lalo na't nababalitang maraming nagugutom sa iba't ibang parte ng bansa," he said. "Huwag po nating hayaan na may mamatay sa gutom. Hinihikayat ko ang ating mga kasamahan sa gobyerno na gawan po ng paraan at magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipinong hirap na hirap na po talaga. Pagaanin natin ang kanilang pinapasan at huwag natin silang pahirapan pa," Go added. Go also said that he supports the passage of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE bill to help small businesses cope with the adverse impact of the crisis. "Dahil sa mas mababang buwis at mas maraming insentibo na nakasaad sa CREATE bill, umaasa tayong masusuportahan nito ang mga maliliit na negosyo sa iba't ibang parte ng bansa," he said. This measure will also help in the preparation for the rollout of the Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program which aims to give new hope to Filipinos who wish to start anew in the provinces after the pandemic. "Kaakibat rin dito ang pag-implementa ng Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Kapag ligtas na pong bumiyahe ang mga kababayang nais magsimula muli ng panibagong buhay sa kanilang mga probinsyang uuwian, sisiguraduhin natin na bukod sa transportasyon at agarang ayuda ay may kabuhayan at trabaho rin na nakahanda sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Dapat po ay bigyan natin sila ng bagong pag-asa," he said. Moreover, Go said that the government economic cluster is also pushing for the Financial Institutions' Strategic Transfer or FIST bill and the Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery or GUIDE bill. "Ang mga ito ay naglalayong magkaroon ng dagdag na mekanismong pinansyal para matulungan ang mga negosyo na magkaroon ng puhunan," Go explained. "Kung matutulungan natin ang mga negosyo na bumangon at lumago, matutulungan rin ng pribadong sektor ang ating mga kababayan at magkakaroon rin ng mas maraming economic opportunities sa buong bansa," he added. To ensure that government can better adapt to the new normal, Go is also pushing for a measure that will spur the shift of government processes and transactions towards e-governance. "Ginagawan na natin ng paraan na magiging malinis at madali ang pakikipag-transaksyon sa gobyerno. Kung kaya't bukod sa maayos na pag-implementa ng Ease of Doing Business Act, isinusulong ko rin ang aking E-Governance Bill upang mas makapag-adapt ang bansa sa 'new normal'," said Go. "Gamit ang makabagong teknolohiya, gagawin nating mas mabilis, maginhawa, at angkop sa pangkasalukuyang sitwasyon ang mga proseso ng gobyerno para mas makabenepisyo sa pangkaraniwang mga Pilipino," he added. Meanwhile, Go also expressed concern for overseas Filipinos who continue to support the economy amid various crisis situations they face around the world. He emphasized the need to pass the DOFil bill which will establish the Department of Overseas Filipinos. "Patuloy rin ang ating pagbibigay importansya sa higit kumulang sampung milyong Overseas Filipinos na isa sa pinaka-apektadong sektor ng pandemyang ito. Karamihan sa kanila ay nawalan ng trabaho at napilitang umuwi," said Go. Given all these proposed measures to help the country recover, Go stressed the importance of procuring safe and effective vaccines as well as the cooperation of the public to stop the spread of the disease. "Sisiguraduhin naman natin na mabibigyan ng libreng bakuna ang mga frontliners, ang mga mahihirap, at ang mga bahagi ng vulnerable sectors. Kasama dito 'yung mga isang kahig, isang tuka na kailangan talagang lumabas at maghanapbuhay. Kung masisiguro nating mababakunahan sila, mas makakatulong sila sa pagpapasigla ng ating ekonomiya," he added. "Mga kababayan ko, ang kooperasyon ng lahat ang pinaka-importanteng hakbang tungo sa ating muling pagbangon. Habang binubuhay muli natin ang ekonomiya, huwag muna tayo magkumpyansa at patuloy tayong mag-ingat," Go urged.