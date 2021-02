Press Release

February 8, 2021 POE: KAMPANYA LABAN SA DEPEKTIBONG LPG PAIGTINGIN Nanawagan si Sen. Grace Poe ng mabilis na aksyon laban sa mga tiwaling negosyante na nagbebenta ng "pekeng" liquefied petroleum gas (LPG) na kalimitan ay maliliit na mamimili ang nabibiktima. Ayon kay Poe, naglipana sa merkado ang mga depektibong tangke ng LPG, at walang pakialam ang ilang negosyante kung anong kapahamakan ang maaaring idulot nito sa consumers o pamilya na gumagamit ng kanilang produkto. "Maraming reklamong nakararating sa aming opisina... kung minsan kalawangin daw at madalas malabo o walang brand ang LPG na kanilang nabibili," payahag ni Poe. "Ang masakit pa nito, sapat ang bayad nila pero kulang sa takdang 11 kilo na timbang ang binibigay sa kanila," dagdag niya. Pinaalalahanan ng mambabatas na kailangang maging maingat at mapanuri ang mga consumer, at siguruhing maayos ang kanilang binibiling LPG tulad ng pagkakaroon ng tamang safety cap seal na may serial number na nakakabit sa bawat cylinder at merong dapat ini-isyung official receipt. Nanawagan si Poe sa Department of Energy, Department of Trade and Industry at iba pang kinauukulang ahensya na kaagad imbestigahan ang ginagawang panlolokong ito ng mga salbaheng negosyante sa kanilang mga mamimili. "Hindi lang nito ninanakawan ang mamimili, nilalagay pa nito sa peligro ang buhay ng gumagamit ng depektibong produkto," saad ng senadora. Hiniling din ni Poe na mabilisang bigyang solusyon ang problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng LPG na halos hindi na makayanan ng ordinaryong mamimili dahil na rin sa mahirap na kalagayang dulot ng pandemya. "Saan pa pupunta ang mga kababayan nating mahihirap? Halos lahat ng presyo ng mga bilihin ay tumaas na at sumabay pa itong LPG. Dapat umaksyon kaagad ang kinauukulang ahensya," sabi pa ni Poe. Matatandaang dalawang beses nang itinaas ang presyo ng LPG simula nang pumasok ang buwan ng Enero at Pebrero, at marami ang nangangamba na tumaas pa ang presyo nito sa mga susunod na linggo. Sa kasalukuyan, ang presyo ng Petron Gasul ay umabot na sa P820 ang bawat 11 kilo ng tangke. Ang Solane ay P837; Phoenix Super LPG, P782; Fiesta Gas, P765; at P760 naman ang presyo ng Regasco.