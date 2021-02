Press Release

February 11, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: MVIS special pandemic rate Nagpapasalamat po ako sa mga private operators ng MVIS at kay Transportation Secretary Art Tugade sa pagtugon sa panawagan nating huwag munang dagdagan ang bigat na pinapasan ng ating mga kababayan habang hindi pa normal ang sitwasyon. So despite improving mechanisms to ensure road worthiness of vehicles through this enhanced inspection system, they will push for a 'pandemic special rate' that will ensure that no unnecessary burden is imposed on ordinary Filipinos at this time. Nakiusap po tayo na pwede huwag muna ngayon. Napakinggan naman ang ating hinaing at hinaing ng nakararami kaya sisiguraduhin ng DOTR na hindi mapipilitan ang taumbayan na gumastos ng dagdag mula sa kanilang pinagpapawisang pera. Nakausap ko rin po si Pangulong Duterte at siya mismo ay sang-ayon na huwag po nating pahirapan ang ating kapwa Pilipino dahil naghihirap pa po at hindi pa normal ang ating sitwasyon. Sa ngayon marami tayong prayoridad — unahin muna natin ang pambili ng pagkain sa hapag kainan ng bawat Pilipino. Naniniwala ako na malinis ang intensyon ng mga inisyatibong ito. Pag-aralan natin ng mabuti ang implementasyon nito para maisaayos ang sistema at mapaganda ang serbisyo nang walang dagdag gastos sa ordinaryong mamamayan. Rest assured that the Duterte Administration listens to the concerns of ordinary Filipinos and always prioritizes their welfare. Maraming Salamat po.