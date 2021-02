Senator Francis "Kiko" Pangilinan's response to questions from the media on reopening indoor leisure establishments, such as movie houses & game arcades given health experts & mayors' reservation:

"We should listen to the experts and those on the ground.

Lahat tayo gusto nang bumalik sa normal, ang makasama ang mga mahal sa buhay IRL (in real life), ang makapag-celebrate na ng mga birthday, ang magkaroon na ng sinehan at arcade, ang makapunta na sa simbahan.

Ito yung sinasabi natin paulit-ulit simula't-simula pa, hindi makakabalik sa dati o makakaahon ulit ang ekonomiya kung walang maayos na testing, tracing, isolation, at ito ngang huli ang vaccine rollout. Kung hindi maayos ang mga ito, lalo lang ding dadami ang Covid cases sa bansa.

Magulo ang pagpapatupad ng mga health protocols dahil paiba-iba ang mga pahayag."