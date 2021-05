Press Release

May 4, 2021 Villanueva: Sustain one-strike policy in BI, regular updating of case database to curb human trafficking Senator Joel Villanueva urged the Bureau of Immigration (BI) to sustain its "one-strike" policy against immigration officers and personnel involved in the trafficking of Filipinos, especially women, to foreign countries. "It is important that this policy be sustained," Villanueva told BI Commissioner Jaime Morente during the joint committee hearing of the Senate committees on labor and on women on the trafficking of Filipinas to Syria. "We want them to know they will face the full force of the law." In reply to Villanueva, Morente said the policy, which suspends or sanctions BI officers for one offense, is continuing. He said, however, that the BI has to "seek clearance" from the Department of Justice (DOJ) when suspending or removing immigration officers accused of involvement in irregularities, including the trafficking of Filipino women. At the same time, Villanueva also sought the Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) continue maintaining its mandated anti-trafficking in persons database to help authorities pursue cases against illegal recruiters. "If we want to prevent human trafficking, we have to make sure that the public is also engaged," Villanueva said as he urged the IACAT to regularly update its integrated case management system. The database, which was launched in July 2020, is a provision contained in Republic Act No. 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. At the hearing, women who fell victims to trafficking testified that they were able to get past immigration counters with the help of corrupt immigration men. Villanueva also said the "biggest challenge" facing the BI in preventing trafficking was the involvement of high-ranking officials in the syndicate. He said since immigration officers have "discretionary powers" over who to allow to depart or enter the country, they are normally overwhelmed by fear and other factors in deciding to allow entry or departure from the airports. "Malaking challenge po sa ating lahat kung ang kasabwat na ang mga matataas na opisyal, at kasabwat halos ang buong environment na pinagtatrabahuhan ng ating mga officers," said Villanueva at the hearing. He asked BI personnel who attended the hearing whether there was implicit pressure to do "pakikisama" for those officers on new assignments. BI personnel responded in the affirmative. "Kung ganyan ang kultura, kung ganyan ang norm na nangyayari sa isang loob ahensya, magpapatuloy po iyan kahit ano pang training ang ibigay natin," Villanueva said. "Ang mahalaga po dito ay ang system modification. Kapag may red flags na nakikita, dapat tukuyin ito agad at aksyonan." Villanueva: Pagpapatuloy ng 'one-strike policy' sa tiwaling BI officers, regular updating ng case database, malaking tulong sa pagsugpo sa human trafficking Hinikayat ni Senator Joel Villanueva ang Bureau of Immigration na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng kanilang "one-strike" policy laban sa mga tiwaling tauhan nito na sangkot sa trafficking ng mga kababayan natin sa ibang bansa. "Mahalaga po na sustained ang polisiya na ito," sinabi ni Villanueva kay Immigration Commissioner Jaime Morente sa pagdinig ng Senate committees on labor and women ukol sa trafficking ng mga kababayan natin sa Syria. "We want them to know they will face the full force of the law." Tugon ni Morente, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng BI sa naturang polisiya, na nagpaparusa sa mga tiwaling kawani sa unang offense. Dagdag pa ng opisyal, idinudulog nila sa Department of Justice ang mga kaso na may parusang suspension o pagtanggal sa serbisyo ng mga tauhan nito na sangkot sa iregularidad, tulad ng human trafficking. Hiniling rin ni Villanueva sa Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) na ipagpatuloy nito ang regular na pag-update ng kanilang anti-trafficking in persons database na nakasaad sa batas dahil makakatulong ito sa mga awtoridad na habulin ang mga illegal recruiters. Kung nais natin wakasan ang human trafficking, dapat po nating siguruhin na sapat ang kaalaman ng ating publiko tungkol dito," ani Villanueva. Hinimok ng mambabatas na siguruhing updated ang integrated case management system, isang database na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Inilunsad ang naturang database na ito noong nakalipas na Hulyo 2020. Isinaad ng mga biktima sa pagdinig na nakapuslit sila palabas ng bansa sa tulong ng mga kasabwat ng recruiter nila na tumatao sa mga immigration counters sa airport. Ipinunto ni Villanueva na tila ang diumanong pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal sa BI ang isa sa pinakamalaking balakid sa pagsugpo sa human trafficking. Dahil sa takot na malipat ng pwesto, kadalasang napipilitan ang mga immigration officers na sundin na lang ang mga utos ng mga nasa itaas, anang mambabatas. "Malaking challenge po sa ating lahat kung ang kasabwat na ang mga matataas na opisyal, at kasabwat halos ang buong environment na pinagtatrabahuhan ng ating mga officers," ani Villanueva sa pagdinig. Ayon sa BI personnel na dumalo sa pagdinig, may napipilitan lang makisama sa kalakaran ang mga baguhang immigration officer sa takot na malipat o ma-reassign. "Kung ganyan ang kultura, kung ganyan ang norm na nangyayari sa isang loob ahensya, magpapatuloy po iyan kahit ano pang training ang ibigay natin," ani Villanueva. "Ang mahalaga po dito ay ang system modification. Kapag may red flags na nakikita, dapat tukuyin ito agad at aksyonan."