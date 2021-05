Press Release

May 27, 2021 On the 3rd reading passage of SB 2209

Gatchalian hails Senate nod on 'anti-OSAEC' bill; bats for stronger law vs. human trafficking Senator Win Gatchalian hailed the Senate's third reading approval of a bill that would strengthen the government's crackdown on the online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC). Gatchalian is co-author of Senate Bill No. 2209 or the "Special Protections against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC) Law," which defines and penalizes OSAEC. He also thanked Senator Risa Hontiveros, the Chairperson of the Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, for sponsoring the proposed anti-OSAEC law. Earlier this year, Gatchalian flagged reports that students were doing an "online Christmas sex sale," where bundles of lewd images and videos were sold to raise funds for distance learning-related expenses. The Department of Justice's Office of Cybercrime reported that in 2020, it has received 1,297,000 million cyber tipline reports of suspected OSAEC cases, almost thrice the 426,000 reports in 2019. Gatchalian pointed out that the anti-OSAEC bill which the Senate passed is aligned to his proposed measure Senate Bill No. 1794, which strengthens Republic Act No 9208 (Anti-Trafficking Persons Act of 2003), as amended by Republic Act No. 10364 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012). Both measures identify responsibilities of internet service providers (ISPs) such as reporting instances of child sexual abuse and exploitation, blocking child sexual abuse and exploitation materials, and preserving evidence for purpose of investigation. Both bills also identify standards and guidelines in surveillance, interception, and recording of communications of suspects. While Senate Bill No. 2209 mandates tourism enterprises to report OSAEC cases within their premises, Gatchalian's proposed measure identifies other responsibilities for tourism-oriented establishments--hotels, inns, resorts, and motels among others--such as the training of employees to recognize signs of human trafficking and preventing the possible conduct of child trafficking, child pornography, and sexual exploitation in their premises. "Bago pa tumama ang pandemya sa ating bansa ay talamak na ang paggamit sa internet upang abusuhin ang ating kabataan, ngunit nakita nating mas tumindi ang panganib na kinakaharap ng ating mga kabataan dahil sa mga lockdown. Napapanahon na upang wakasan natin ang karumal-dumal na mga krimeng ito at itaguyod ang mas ligtas na internet para sa ating mga kabataan," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. # # # Aprubado na sa huling pagbasa sa Senado ang SB 2209 Pagpasa ng Senado sa batas kontra 'OSAEC' ipinagbunyi ni Gatchalian Ipinagbunyi ni Senador Win Gatchalian ang pagpasa ng Senado sa panukalang batas na layong paigtingin ang pagsugpo ng pamahalaan sa online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC). Isa si Gatchalian sa mga co-author ng Senate Bill No. 2209 o ang Special Protections Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC) Law na layong bigyan ng depinisyon ang OSAEC at tukuyin ang mga karampatang parusa sa mga nagsasagawa nito. Pinasalamatan din ni Gatchalian si Senador Risa Hontiveros, Chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, para sa pag-sponsor sa panukalang batas. Matatandaang noong unang bahagi ng taon, nagbabala si Gatchalian sa mga ulat na may mga mag-aaral na nagsasagawa ng "online Christmas sex sale" kung saan ibinebenta ng mga mag-aaral ang mga malalaswang larawan at video para makalikom ng pantustos sa distance learning. Para sa taong 2020, nakatanggap ang Department of Justice Office of Cybercrime ng mahigit isang milyong (1,297,000) cyber tipline reports ng pinaghihinalaang kaso ng OSAEC, mas mataas ng halos tatlong beses mula sa mahigit apat na raang libong (426,000) naiulat noong 2019. Binigyang diin ni Gatchalian na tugma rin sa panukalang batas kontra OSAEC ang inihain niyang Senate Bill No. 1794 na layong patatagin ang Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking Persons Act of 2003) na inamyendahan ng Republic Act No. 10364 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012). Isinusulong ng parehong panukala ang pagbibigay ng responsibilidad sa mga internet service providers (ISPs) na iulat ang mga insidente ng pang-aabuso sa mga kabataan, pagharang sa mga child sexual abuse and exploitation materials, at pagpapanatili ng mga ebidensya para sa mga imbestigasyon. Isinusulong din ng mga naturang panukala ang mga pamantayan sa imbestigasyon, pagharang, at pag-record sa mga komunikasyon ng mga traffickers. Bagama't iminandato ng Senate Bill No. 2209 sa mga tourism enterprises ang mga kaso ng OSAEC sa kanilang mga lugar, isinusulong naman ng panukalang batas ni Gatchalian ang ilan pang mga responsibilidad para sa mga tourism-oriented establishments tulad ng mga hotel, inn, resort, at mga motel. Kabilang sa mga ito ang training sa mga empleyado sa pagtukoy ng mga senyales ng human trafficking at pagpigil sa mga posibleng insidente ng child trafficking, child pornography, at pang-aabusong sekswal. "Bago pa tumama ang pandemya sa ating bansa ay talamak na ang paggamit sa internet upang abusuhin ang ating kabataan, ngunit nakita nating mas tumindi ang panganib na kinakaharap ng mga kabataan dahil sa mga lockdown. Napapanahon na upang wakasan na ang mga krimeng ito at itaguyod ang mas ligtas na internet para sa ating mga kabataan," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. # # #