May 29, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Cely Bueno and Raoul Esperas of DWIZ Q: Sir next week po, mag-aadjourn sine die na yung session ng Congress at sa Kamara naipasa na ho nila sa second reading yung panukalang pag amyenda sa ilang economic provision ng ating constitution at maging ang Bayanihan 3. So ano po ito, anong magiging aksyon ho dito ng senado dito sa mga ipinapasa na ito sa Kamara de Representantes? SP Sotto: Una sa lahat dapat marealize natin na last touch kami. Kung ano man yung mga lumalabas doon o ginagawa sa House of Representatives, kung walang counterpart sa amin, pagkatapos na nila, kung gaano kahaba man nila pinasa iyon at saka pa lang dadating sa amin. So pagdating sa amin niyan, eh last 4 days kami bago mag June 4 eh, so sinasabi ko na nga na hindi na namin matatalakay yan. Hearing pa lang baka hindi na makatawag ng hearing yung aming constitutional amendment na committee. Tapos punong-puno yung schedule namin nung mga mahahalagang dapat ipasa katulad ng Public Service Act, nung Foreign Investments Act, yung BARMM elections, to name a few. Sapagkat ang daming (unclear) doon, yung sa senior citizens, yung sa- may mga meron kaming pinapasa on second reading na puro for interpellation, pipilitin ipasok pipilitin namin ipasa. Siguro kung ano man yung maipapasa namin by Monday, baka umabot on third reading on Thursday kung pasado na on second reading on Monday pero kung hindi, kung hindi certified urgent ng Presidente, hindi namin malalampasan yung three day rule. Therefore, yung sa joint resolution na sinasabi, although it's (unclear) resolution, sa tingin ko mahihirapan na this week. Q: Ah okay. Sir, doon na lang ho sa Cha-Cha, kasi parang si Speaker Velasco mismo ang nagpupush noon, hindi naman po siya nag-aapela sa inyo na sana aksyunan din ito ng Senate? SP Sotto: Hindi, pero may meeting kami sa Tuesday. Papakinggan ko kung ano sasabihin nila. Wala naman ako naririnig at natatanggap na communication sa kanila except may meeting kami sa Tuesday. Q: Ano po yung agenda nung meeting sa Tuesday sir? SP Sotto: Ang pagkakaalam ko, SONA. Q: Preparations na ho sa SONA. SP Sotto: Oo, yun yung ano ng meeting. Kasi ang nasa meeting lang ay si Speaker Velasco at saka ako, at yung Secretary General ay ano sorry Senate Secretary, yung House Secretary General, at saka yung Sergeant at Arms nila at Sergeant at Arms namin. Yun ang alam kong nasa meeting eh. So, I'm sure the SONA (is) the topic. Q: Sino po ang nagpatawag nun sir, House mismo ang nag-call ng meeting? SP Sotto: Hindi, nagtawagan kami ni Secretary General Dong Mendoza. Q: Pero yung Cha-Cha? SP Sotto: Tapos pinasa ko siya kay attorney-pinasa ko siya kay Secretary Villarica. Yun ang napagkasunduan, June 1. Q: Hindi ba suntok sa buwan itong Cha-Cha the mere fact na sinasabi rin ng inyong mga kasamahan na ang dami na kayong mga nakapila na ipapasang mahalagang panukalang batas kung saan yung iba ho doon ay tumutugon na sa economic concern. SP Sotto: No, hindi suntok sa buwan this week. Wala, dalawang bagay. Una, hindi suntok sa buwan, hindi talaga pwede this week. That's one. Pangalawa, hindi Cha-Cha iyon, meron lang silang mga amendments to the charter, yun ang pinopropose nun. Kasi kapag Cha-Cha, charter change. Ibig sabihin nun, (unclear) constitutional assembly, papalitan ang constitution or constitutional convention and which is not both, therefore, charter amendments iyon. Q: Pero may pag-asa pa ho iyon before na mag-matapos ang term ninyo nun na nitong administrasyon yun pong panukala na iyon? SP Sotto: After the July resumption namin after the SONA, lahat ng bagay na nakasalang sa amin, lahat may pag-asa. Ang tanong doon is lulusot ba. Ganoon eh. Syempre lahat yan may pag-asa. Lahat ng nakasalang sa amin. Kasi merong enough time from July 26 all the way to January something, mga mid-January or hindi baka last week of January, all the way to last week of January except the two breaks. Yung Easter break at saka October-November break, I'm sorry the Christmas break. Except for that. Anything is possible. Q: Yung Bayanihan 3 sir, kahit yung sponsor-ay yung author nito na si Sen. Ralph Recto ang sabi niya parang wala naman daw ho mahusay na absorptive capacity yung government dahil marami pang funds under Bayanihan 2 under (unclear) ang hindi pa nagagamit at wala din daw ho revenue. SP Sotto: Eh pagka ganoon ang ano, pagka ganoon ang sinasabi nung aming Senate Pro Temp, at saka siya pa naman yung author noong tinatawag na-hindi naman Bayanihan 3 yung version namin iba ang title eh. Pero more or less kapatid ng Bayanihan 3 iyon. Mahirap. Mahirap pagka ganon. Q: So hindi ho nakasama sa priority ng Senate ang Bayanihan 3 for now? SP Sotto: For now, hindi. As a matter of fact, pag tiningnan mo yung pinag-usapan namin sa LEDAC ha, unless ha my memory is failing me, wala akong natatandaang pinagusapang Bayanihan 3. Yung aming mini LEDAC nila Executive Secretary Medialdea. Nung-kailan ba iyon, Monday ba iyon. Monday or Tuesday. Q: It means sir, kasi kahit ang Executive parang nag-dadalawang isip dahil wala pa silang mapagkukuhanan ng ipopondo para dito? SP Sotto: Siguro, siguro. I don't know the reason. Q: Hanggang Thursday na lang yung inyong session, maipapasa po ba yung panukalang postponement ng election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? SP Sotto: Pwede, pwede ring madelay ng kaunti marami pang interpellations eh. At tsaka ano eh, hindi naman nagmamadali iyon eh. Ibig sabihin hindi namin kailangan ifast break iyon. Una, walang certification iyon. Pangalawa, pag hindi namin natapos ng-kung walang certification, pagka nag-iinterpellation sa Monday, pinaka swerteng maipasa iyon, second reading Tuesday. Wala na yung three-day rule. So pinakamaganda nun, baka ano na iyon, mga first week of August siguro. Q: Isa sa pwedeng makapag-pabilis kung gagawin na nga lang daw ho simple yung proposed bill kasi di ba parang... SP Sotto: Oo eh di pasado sa Lunes iyon. Kung aalisin lahat yung mga kung anu-anong mga probisyon doon at deklarasyon lang ng postponement, kaya sa Lunes iyon. Q: Open po ba si Senator Tolentino na ganoon na lang, gawing simple para-kasi may mga concern na dapat dumaan pa sa (unclear). SP Sotto: Hindi ko alam. Hindi ko alam, you better ask him. Q: Sir yung pagtaas ng campaign expenses at tsaka yung hybrid election, anong nakikita ninyo dito? SP Sotto: Ano muna iyon, siguro tawag dito, medyo baka hindi na muna mapapag-usapan, saka na lang. Kasi ano eh hindi magandang tingnan. Hindi maganda tingnan para sa mga kababayan natin. Pinoproblema yung pondo ng pandemic eh. Pang bili ng mga vaccine, yung mga pangangailangan. Hindi lang naman vaccine ang kailangan bilhin eh, syempre yung mga health workers, yung mga heringgilya, yung mga-yung mga location yung mga sites. Marami, maraming pag-uusapan doon. Pagkatapos pag-uusapan ng Kongreso paano itataas yung panggastos ng eleksiyon. Baka matuwa pa ang mga tao pag sinabing wala ng eleksiyon. Kesa sa ganoon ang pag-usapan hindi ba. Maiinis yung tao sa atin. So, medyo ano, nung nabanggit iyon doon sa debate namin, ako mismo sinabi ko na medyo kako I think it struck the issue, struck (unclear) sa akin personally na parang teka hindi magugustuhan ng mga kababayan natin iyan. Ganoon ang dating sa akin. Q: So i-set aside na muna itong proposed bill na ito tungkol doon sa pagtataas ng campaign expenses na totoo naman sir in a practical diba dahil wala na tayong mabibili na limang piso per voter. SP Sotto: Oo. Eh ano siguro, back burner na lang muna. Q: How about yung hybrid election? SP Sotto: Back burner na lang muna (unclear) hindi ano eh, hindi maganda eh. Hindi magugustuhan ng mga kababayan natin. Q: Ayun pong panukalang creation ng department para sa mga OFW, maihahabol po ba iyon bago mag adjourn sine die? SP Sotto: Oo, ayun. Ayan ang isa sa mga pinag-uusapan na may certification of urgency. Bagamat, nagpasabi ako kay Presidente na kung pwedeng baguhin yung certification of urgency kasi ang may certification was the old bill eh yung amin substitute bill na. Q: Bago na kasi, iba na yung title, iba na yung... SP Sotto: To be technical-oo, to be technical about it we need a new certification but I'm sure bibigyan nun, bibigyan kami nun this week. Q: So ano yung nakikita ninyo sir, maipapasa ito bago mag adjourn dahil mukhang gusto din ito ni presidente na at least maireport sa SONA na yung kanyang pangako? SP Sotto: Oo. Oo, (unclear) sa kanya iyon sa SONA kaya ano namin, pinipilit naman namin kasi pinapakiusap naman niya. Wala naman- wala namang masama doon sa pinakikiusap niya, hindi ba. Mabuti naman sapagkat ito naman hindi naman sumasagasa doon sa issue ko ng right sizing. Sapagkat ito, nira-right size nga. Imbis na sabog-sabog ang mga tumatalakay ng mga migrant workers and overseas Filipinos, eh magiging isang departamento. Q: Buti na lang sir nagdecide ka na extended hanggang Thursday dahil naging very productive ang Senate dito sa first two weeks dahil marami kayong natalakay at marami na rin kayong naaprubahan hindi lang sa third reading yung iba sa second reading. SP Sotto: Oo, at saka bale nadagdagan kami ng isang linggo without violating the constitutional provision of so many number of days before the next SONA. Ganoon iyon eh, iyon ang dahilan kung bakit kami nag-aadjourn ng by June 4. Kwentado iyon, nakasukat iyon. Nasa constitution iyon. Hindi kami pwedeng in-session before the next regular session or before the next congress is called, the third regular session in this case. Ganoon iyon eh so kaya talagang June 4 iyon. Eh ako naman eh sa tagal ko naman dyan sa Senado nakikita ko naman nung araw eh na nag-thu-Thursday kami. Kaya naisuggest ko iyon. Q: Sir maiba naman ako bilang kayo po yung author nitong Anti-Terror Law, diba marami ho mga nagpepetition sa Korte Suprema at doon sa on-going ho na pagdinig sa mga petition, pinasasagot hong Korte Suprema ang gobyerno tungkol doon sa tanong na is rebellion now considered a terror act? And then does adhering to communism and fundamentalist-Islamist make one a terrorist? How does a person who has been declared terrorist by the anti-terrorism council contest the designation if it was done without due process? So ano po yung... SP Sotto: Una-una sa lahat ano, ako principal author niyan pero marami akong co-authors dyan, Ngayon, ang principal sponsor niyan si Senator Lacson, okay kabisado niya yung problemang iyan. Now, doon tayo sa first question. I'll try to avoid ano ha-I'll try to avoid anything (unclear). Sige, ano yung first question? Q: Ang unang tanong doon sir kung doon ba sa batas sa Anti-Terror Law... SP Sotto: Rebellion daw, rebellion is considered? Q: ...Ay kinoconsider (unclear) as a terror act? SP Sotto: If you are-if you are committing rebellion and you are a member of a terrorist group, declared terrorist group by not only the anti-terrorism council but the United Nations, oo. You are committing rebellion eh ikaw ay member ka ng terrorist group, oo. Alangan namang hindi. Hindi ba. Common sense. Ngayon, ano yung pangalawang question? Q: Does adhering to communism and fundamentalist-Islamist make one a terrorist? SP Sotto: No. No, wala ka namang ginagawang- wala ka namang ginagawang violent action eh. Naniniwala ka lang doon eh. Edi maniwala ka hanggang gusto mo ang daming naniniwala sa mga, sa mga ano diba sa mga fake news nga sa YouTube pinaniniwalaan eh. Maniwala ka hanggang gusto mo basta wala ka ginagawang aksyon na makakasama sa kapwa mo lalo na sa gobyerno. Q: Halimbawa miyembro ka ng makakaliwa, it does not mean na automatic, terrorist ka? SP Sotto: Oo, wala ka namang ginagawa eh, di ba? Ngayon, kung nagsusupply ka ng pera sa mga gumagawa ng terrorist actions or nakikiplano ka, ay kasama ka. Kung wala ka naman, member ka lang, naniniwala ka lang, hindi ka naman member, naniniwala ka lang, wala ka namang ginagawa, wala, hindi yun. Wala sa batas na nakalagay na ganoon, imbento lang nila yun. Q: Yun ang concern ng mga progresibo, ng mga leftist, na baka iconsider din silang mga terrorista under this law. SP Sotto: Dahil naniniwala sila doon at hindi sila naniniwala sa demokrasya sa Pilipinas. Hindi walang ganoon. Depende sa kilos, depende sa action, or sa mga pananalita, di ba? Kung bigla silang nananawagan ng ganito, ng ganyan...common sense din. Napakasimple nung batas, tingnan nila ng mabuti. Dinadagdagan nila eh. Dinadagdagan nila yung problema, wala naman, wala namang ganoong problema. Q: Yung pangatlo, paano mo daw icocontest kung yung pag designate sa iyo ng anti-terrorism council bilang terrorist ay ginawa ng walang due process? SP Sotto: Eh di pumunta ka sa korte, nandoon ang due process. Pagka may inaresto nga, automatic yun, kailangan ipaalam sa korte na hawak ka. In the nearest court available, hindi pwedeng ididribol o na kunyari gimmick, inaresto ka let's say sa Bacolod, pagkatapos ng mga ilang araw, at saka ipapaalam sa korte sa Silay dahil taga Silay ka or whatever, hindi ganoon. Nakalagay sa batas, maliwanag, oras na inaresto ka dahil sa ganoon, dahil sa terrorism, or konektado sa terrorism, kailangan pagkuha sa iyo, ipapaalam sa pinaka malapit na korte na hawak ka. Eh di pumunta ka kaagad sa korte. Pwede ka namang mag abogado, hindi naman pareho ito ng banta ng sa Amerika, na walang korte-korte, walang abo-abogado. Hindi naman ganoon ito. Kaya nga nagtataka ako, (unclear) kahit yung sa Australia, nagtataka nga ako, may mga Australian citizens at mga American citizens na nakikialam or sinasabi na yung atin daw eh ganito, ganyan. Saksakan ng higpit yung kanila eh, sobra-sobra yung kanila. Talagang nandoon ang human rights. Meron ka na bang nagreklamo sa Guantanamo Bay? Yung klase ng pag imbestiga nila doon? Yung pananakot na ginagawa? May korte ba roon? Wala. Anong tawag doon sa batas nila? After 9-11, di ba? Meron silang in-enact na... Q: Anti-terror law? SP Sotto: Oo, parang ganoon nila pero iba ang title nila. May title sila, nakalimutan ko. Q: Confident kayo na madedeklarang constitutional itong anti-terror law at walang dapat ipangamba dito ang publiko? SP Sotto: Oo, wala dapat ipangamba. Ang nangangamba diyan, nanginginig diyan, ay yung mga terrorista at yung mga konektado sa mga terrorista na tumutulong sa mga terrorista. Pero publiko at saka common criminal? Wala, ang layo. Q: At may parusa dito yung mga aabuso, kasi yung pinangangambahan ng iba, yung abuso dahil kaliwa't kanan yung nagre-red tag... SP Sotto: Sampung taon minimum, sampung taon ang kulong, walang plea-bargain. Ang liwanag noon. Para doon sa ibang nagrereklamo, basahin nila munang mabuti yung batas at saka do not try to read between the lines. Walang ganoon, sa batas, walang between the lines. Kung ano yung nakasulat, yun yoon. Q: Ang problema, mismong yung ibang authorities mali yung interpretation sa anti-terror law kagaya ni Parlade, may ilang mali yung pagka-intindi niya. Nagdadagdag din ng takot sa publiko. SP Sotto: Eh daldal lang niya yun, wala namang balor yun, kahit na magsasalita ka hanggang gusto mo. Wala namang balor yun. Meron bang inaresto dahil sa sinabi ni Parlade? Wala naman eh. Siyempre, hindi lahat ng tao pare-pareho ang sinasabi, lalo na kung hindi naman nabasa yung batas. Merong sarili siyang concoction sa utak niya, sinabi niya, ganoon, huwag mong paniniwalaan agad. Kung ano yung naka black and white, yun ang paniwalaan natin. Q: Ihabol ko itong sa vaccination, kumporme ba kayo dito sa...dahil marami pa rin daw na hesitant sa ating mga kababayan na magpabakuna, eh mukhang dahil sa kakulangan ng information din, yung mga LGUs kanya-kanyang gimmick. May magpapa-raffle ng house and lot, may magbibigay yata ng (unclear), ano ang masasabi ninyo dito? Welcome ba ito or parang yung kakulangan ng DOH information campaign napupuno na lang ngayon ng mga LGUs? SP Sotto: Okay lang yun, wala naman akong nakikitang masama doon, nanghihikayat eh. Okay lang yun. Eh kung ganoon ang tingin nila, ganoon ang paniwala nila, sabi ko nga, to each his own. Ganoon ang paniniwala nila, kaya lang medyo ang mensahe noon, medyo may kulang ang DOH sa information campaign, information dissemination. Mas nananaig sa mga balita yung masamang balita, tungkol sa mga vaccines. Katulad niyan, yung kwento nila, naku, mas mahusay yung ganitong brand kesa sa ganitong brand, sabi ni ganito, sabi ni doctor ganito, ito 50 percent ganito, ito raw 90 percent, hindi. Huwag kayong maniwala doon. Ang totoo, ganito: pinakamaliwanag ito. Kunin mo lahat ng nagsasalita, kung sino-sino, kunin mo yung sa WHO mismo at icompare mo doon sa mga sinasabi nung mga malalaking bansa, na meron silang tinatawag na mga stringent FDAs, di ba? Ang totoo niyan, pag ikaw, nabakunahan ka, kaya sinsasabi nga nila, the best vaccine is the one in your arm, (unclear) magpabakuna ka. Ganoon yun. Kalaban dito, ibang klase. Parang multo yung kalaban dito, yung virus na yan. Eto...lahat yan, 100 percent, hindi ka mamamatay sa Covid. Baka ma-heart attack ka, or may ganito, ganyan, siguro...pero sa Covid mismo, died of Covid-19, 100 percent hindi ka magkakaganoon, kung may vaccine ka. Mangyayari sa iyo yun kung wala kang vaccine, alright? That is one, 100 percent. Ngayon, mga (unclear), hovering around 80-70 percent, ang possibility, hindi ka lalala. Pag nag Covid ka, hindi ka magiging serious, hindi ka mao-ospital. Yung iba nga, pag naospital, doon na natotodas eh, di ba? So ito, yan ang efficacy na tinatawag, 70-80 percent niyan, hindi ka lalala pag may vaccine ka. Ngayon, ano yung 50-70 percent? Fifty to 70 percent, ang tyansa, ang efficacy, na hindi ka mahahawa, pero hindi pwedeng 100 percent hindi ka mahahawa. Lahat yun, lahat ng vaccine yun, sabihin mo pa yung galing sa America, galing sa Europa, galing sa China, galing sa Russia, pare-pareho yan. Kahit na ano ang isaksak mo, talagang may possibility na mahawa ka pa ulit kung mae-expose ka at hindi ka nag-iingat. Pero, yun nga, malamang hindi ka maospital ng malala. Malamang, hindi ka mamatay, 100 percent, hindi ka mamamatay pag nabakunahan ka. Kaya, kung yan ang kinakalat ng DOH, hindi nila maisip naku, itong ganitong brand 50 percent lang pala. Lahat yan, 50 percent ang tyansa na hindi ka mahahawa, so may 50 percent chance ka na hindi ka mahahawa kesa sa wala. O gusto mo, wala? Eh di doon ka na sa wala, ayaw mo pala wala eh. Q: Tanong po ng mga OFW, dahil kahapon kasi about 500 plus na OFW ang na-stranded at napag-alaman ko na ang problema nila ay may mga bansa na namimili kung anong vaccine bago sila papasukin. Paano ngayon yan? Lalo na in the case of the OFWs? Paano natin matutulungan sa panig ng Senado, kayo being the Senate President, kasi tayo, hindi pwedeng makapamili... SP Sotto: (Unclear) pwede ng mamili, eh di umayaw ka kung ayaw mo yung ibibigay sa iyo. Mali rin yung kwento na lumabas sa media, na sinasabi, sabi daw ng IATF, wala na, hindi na idedeklara kung ano ang isasaksak sa iyo. Hindi totoo yun. Ang sinasabi, hindi idedeklara sa vaccine sites kung ano ang meron. Para hindi mangyari, like for example, lahat gusto yung Pfizer, dineklara na may Pfizer, nagsiksikan doon kahit hindi nakalista. Yun ang ina-avoid lang nila, pero yung sasaksakan ka na noong vaccine, or bago pa lang, hindi pwedeng hindi mo malaman. Bakit? Eh papi-fill-upin ka ng form eh. Nakalagay doon, iba ang form ng Gamaleya, iba ang form ng Sinovac, iba ang form ng Pfizer, iba-iba ang mga form nila eh. Iba-iba ang mga questions. Kaya imposible na hindi mo alam kung ano ang isasaksak sa iyo. Ngayon, may isasaksak sa iyo, palagay mo kung anong ano yan, yung Moderna, tapos nag fill-up ka, nakita mo, Moderna yung natapat sa iyo, ayaw mo, eh di huwag. Wala namang pipilit sa iyo eh. Q: I mean yung mga OFWs, there are countries na kailangan like for example, sa US, kailangan it is either EU or US vaccine lamang ang allowed sa papasok. SP Sotto: Ingat tayo sa kwentang yan, ang dami kong kaibigan nagpupunta sa America, hindi naman sila tinatanong kung navaccine sila o hindi. Walang ganoon ngayon doon, wala ngang quarantine eh. Huwag tayong maniwala doon. Ngayon, yung mga bansang pinupuntahan ng mga OFWs, Saudi Arabia, mga ganyan, ano rin, kung nagpa-vaccine ka, tinatanong ka, eh kung wala kang vaccine, hindi ka papapasukin? Hindi. Q: ika-quarantine. SP Sotto: Oh, di kung ika-quarantine, i-quarantine mo. Ayaw mong magpa-vaccine di ba? Ganoon yun. Ngayon, kung sinasabi nila na...by the way, timbre sa akin ng taga WHO, by August, worldwide, lahat ng vaccine na nagawa, na naimbento, magkakaroon na ng EUA na tinatawag so kahit saan, anywhere. Ngayon ang pinaka practical diyan kung tutuusin, hindi nila pwedeng gawin basta-basta yun. For example, let's say sa America, or sa Europa, bawal ang gawa ng China. Bawal ang Sinovac, o kaya Sinopharm, sabihing ganoon, hindi nila gagawin yun. Alam mo kung bakit? 100 plus million Chinese tourists every year ang lumalabas. (Unclear) ang tourism? Papatayin nila yung tourism nila dahil ang vaccine na ginamit ay galing sa China? Hindi totoo yun, huwag kayong maniwala sa kwentang yun. Ano yun, kwentong kutsero sa ngayon yun. Pwede ka namang pumunta na hindi ka naka-vaccine, basta negative ka. Ayaw lang nila ma-quarantine, mali naman yun. Bakit ka ayaw magpa-quarantine? Eh di huwag kang pumunta, ayaw mo palang magpa-quarantine eh. Q: Dapat walang discrimination pag dating sa nabakunahan o hindi. SP Sotto: Wala talagang discrimination sa nabakunahan at hindi, believe me. Ang dami kong kakilala, kahapon lang dumating sa America yung isang kaibigan ko, nag-text nga sa akin, nagtaka raw siya ni walang quarantine. Q: Open na sila sa America. SP Sotto: Kaya nga. Ano yung sinasabi na ganoon? Anong bansa ang nagsasabi? Linawin nila, hindi yung kwento lang na namimili daw, ganoon, hindi raw pwedeng pumasok pag walang vaccine? Hindi totoo yun. Hindi ka pwedeng pumasok basta-basta, kung ikaw ay positive. Dapat, ika-quarantine ka. Kung negative ka, merong span of time na quarantine ka rin dahil ayaw mong magpa vaccine wala kang vaccine, hindi pwede yung sasabihin na hindi ka papapasukin. Ano, babalik ka kaagad sa Pilipinas dahil wala kang vaccine? Hindi totoo yun. Q: Para mapataas yung kumpiyansa ng publiko, makatutulong ba yung suggestion na magkaroon ng infomercial si Presidente, si Vice-President Leni Robredo, may suggestion na isama na rin pati ang mga leader ng Congress sa infomercial para maraming makumbinsi? SP Sotto: Hindi. Hindi ako (unclear) doon, pangit na suggestion yun. Bakit gagamitin mo ang mga pulitiko? Gumamit ka ng karaniwang tao. Gumamit ka ng mga kilalang tao na nirerespeto, lalo na yung hindi konektado sa pulitika, yun ang gamitin mo. Bakit mo gagamitin yung mga pulitiko? Plugging pa yun eh, halatang-halata naman. Katulad nung isang araw, yung volleyball player na sikat, yun, mga ganoon ang gamitin mo. Bakit mga pulitiko ang gagamitin? Mga leader ng ano, let's say si Sec. Duque, o let's say si Vice-President, o ako, o si Speaker Velasco, huwag, pangit. Maiinis pa ang tao doon. Ano ba, hindi sila marunong pumulso ng masa? Susmaryosep, apat na pung taon ko ng pinupulsuhan ang masa, alam ko ang ayaw nila at gusto. Ayaw nila noon, ayaw nila. Hindi tatalab ang infomercial mo pag ginamitan mo ng pulitiko. Q: Kasamahan ninyo ang nagsuggest tungkol sa joint infomercial ni Presidente at ni Vice-President. SP Sotto: Naku, ano yun, promo. Promo yun, hindi infomercial yun. Huwag na nilang gawin yun, sayang ang pera, believe me. Eto, bakit sayang ang pera? Magka-cancel out. Ano ang ibig kong sabihin? Merong maniniwala, merong matu-turn-off. Kinansel-out mo lang, nagtapon ka lang ng pera. Huwag na. Gumamit ka ng sikat na basketball player, softball player, volleyball player, gumamit ka ng ganoon, na hindi pulitiko as much as possible. Pagka ganoon, may kasama ng karga yun eh, hindi na maganda. Q: Sa tingin ninyo, para mas mapataas pa itong rate ng nagpapabbakuna, bakunahan na daw kung sino yung may gusto kahit wala sa priority list, kasi maraming nasa priority list ayaw pa, so kung sino ang may gusto, bakunahan na. SP Sotto: Oo, ganoon naman talaga na ngayon, lampas na sa A4 eh. Ang totoo doon, kahit sino na, kaya lang nagbabagal lang dahil ang tagal ng rollout, ang bagal ng rollout. Doon lang sa Cainta, ilang beses na akong tumawag kay Mayor, umaangal si Mayor Kit kasi wala daw nakakarating sa kanilang basta-basta. Hui ko siyang nakausap, 200 doses ang napunta sa kanya. Ano ang ibig sabihin noon? First dose lang yun? Para sa mga senior at mga ano...yung rollout ang mabagal eh, kaya ganoon, di ba? Pero kahit sino, pwede na Pumila na kayo ng pumila, magpalista kayo at yung mga local, mga LGU, at saka yung mga IATF, dapat apurahin yung pagro-rollout. Q: Bilisan kasi kung hindi, hindi natin maa-achieve yung herd immunity this year. SP Sotto: Oo, wala, hindi makukuha yun. Pero kung katulad niyan, kahapon, yung Quezon City, 16,000 mahigit ang nabakunahan, o di ba? Wala na sa A1, A2, A3, A4 yun. Depende sa nagtatrabaho eh. Depende rin sa dumadating na kagamitan. Eh kung wala silang gamit, paano? Q: Si Raoul taga Quezon City hindi pa yata nababakunahan? RE: Nabakunahan na ako nung Thursday, pumila ako ng isa't-kalahating oras. SP Sotto: Wala ka namang comorbidity di ba? Di ka naman senior. RE: Meron Senator, mukha lang akong bata pero matanda na ang puso ko. May diabetes ako. SP Sotto: Marami naman tayong kababayan na pumapatak sa A2 eh. May comorbidity, ang dami. Kaya halos lahat na yan, dapat tira ng tira. Vaccine na lahat, ang available, gamitin agad. Marami namang may ayaw eh. Bakit ninyo pipilitin yung ayaw? Q: Pangako ninyo sa amin ni Raoul, June 30 ba or July 30 babalikan ka namin kung ano yung plano mo for 2022? SP Sotto: July, oo July 30. After SONA. Q: Interviewhin ka namin para ideklara mo dito sa program namin kung ano ang plano mo? SP Sotto: Oo ba. Tawagan mo ako, nakapag-desisyon na ako noon. Pag napa-aga ang desisyon eh di ipapaalam ko sa inyo ng maaga. Q: Commitment yan sa atin ni Senate President Tito Sotto. SP Sotto: Oo ba.