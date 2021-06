HONTIVEROS FILES BILL PROMOTING YOUTH AGRI-PRENEURSHIP

Senator Risa Hontiveros has filed a bill to strengthen the involvement of Filipino youth in agriculture and entrepreneurship.

Senate Bill No. 2231 will mandate all provincial and city governments to establish Youth Agricultural Hubs that will provide more opportunities and engage the youth in agripreneurship.

"Sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya, nananatiling matatag ang sektor ng agrikultura. Dapat magbukas ng maraming oportunidad para sa mga kabataan upang makiisa sila sa pagpapalago ng industriya," she said.

A similar bill was filed in the lower house by Rep. Sharee Ann Tan of Samar province second district.

The Youth Agricultural Hubs will facilitate extensive training on agriculture, financial literacy, and entrepreneurship. Aside from attracting the younger demographic, the hubs also aim to make farming more profitable.

"We should keep harnessing the agricultural skills of FIlipino youth especially in rural areas, where youth unemployment and underemployment are prevalent," Hontiveros said.

"The population of our farmers is aging. Maraming mga kabataan ang hindi interesado sa pagsasaka at ito ay isang malaking banta sa suplay ng pagkain ng buong bansa. Bigyan natin ng puwang ang ating mga kabataan upang makilahok sa pagpapaganda ng food security ng bansa," she added.

The bill also includes the organization of a Youth Agripreneurship Trade Fair that will be held every September on the provincial level, October on Regional level, and November on National level. This, according to Hontiveros, will serve as a venue for young people to showcase their agricultural products and innovations.

"The Filipino youth is full of creativity and passion. We want to nurture their skills, talents, and abilities for them to be able to take part in our economic recovery and create more jobs as entrepreneurs in the agricultural sector. Bilang kabataan ang pag-asa ng bayan, ang pagtugon na ito ay hindi lamang ngayong may krisis, kundi sa mga susunod pang panahon at henerasyon," Hontiveros concluded.

####

PANUKALANG-BATAS PARA HIKAYATIN ANG MGA KABATAAN SA AGRIKULTURA, INIHAIN NI HONTIVEROS

Naghain ng panukalang-batas si Senador Risa Hontiveros upang palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa agrikultura at entrepreneurship.

Sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2231, aatasan ang lahat ng probinsya at siyudad na magtatag ng Youth Agricultural Hubs na makakapagbigay ng mas maraming oportunidad na manghihikayat sa mga kabataan sa agripreneurship.

"Sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya, nananatiling matatag ang sektor ng agrikultura. Dapat magbukas ng maraming oportunidad para sa mga kabataan upang makiisa sila sa pagpapalago ng industriya," ayon sa Senador.

Naghain din ng katulad na panukula sa mababang kapulungan si Rep. Sharee Tan ng ikalawang distrito ng Samar.

Ang Youth Agricultural Hubs ay magsasagawa ng malawakang training sa agriculture, financial literacy, at pagnenegosyo. Bukod sa paghimok sa mga kabataan, ang mga hubs na ito ay layong gawing kapaki-pakinabang ang pagnenegosyong may kinalaman sa agrikultura.

"Dapat nating linangin pa ang kakayahan ng mga kabataan lalo na sa rural areas, kung saan laganap ang unemployment at underemployment," sabi ni Hontiveros.

"Karamihan sa ating mga magsasaka ay umeedad na. Pero maraming mga kabataan ang hindi interesado sa pagsasaka at ito ay isang malaking banta sa suplay ng pagkain ng buong bansa. Bigyan natin ng puwang ang ating mga kabataan upang makilahok sa pagkamit ng food security ng bansa," dagdag pa niya.

Kasama rin sa panukalang batas ang pagdaraos ng isang Youth Agripreneurship Trade Fair. Gaganapin ito tuwing Setyembre sa provincial level, Oktubre sa regional level, at Nobyembre sa national level. Ayon kay Hontiveros, ito ay instrumento para maipamalas ng mga kabataan ang kanilang mga agricultural products at innovations.

"Malikhain, madiskarte at matalino ang kabataang Pinoy. Ang kanilang kasanayan, talento, at kakayahan ay makatutulong para makabangon ang ekonomiya at lumikha ng maraming trabaho bilang mga negosyante sa sektor ng agrikultura. Bilang kabataan ang pag-asa ng bayan, ang pagtugon na ito ay hindi lamang ngayong may krisis, kundi sa mga susunod na panahon at henerasyon, "pagtatapos ni Hontiveros.

#####

*Please see attached SBN 2231 in pdf