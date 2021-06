DZMM Pasada sa Teleradyo Interview kay Senator Win Gatchalian kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo ukol sa rotational brownouts

Q: Ano ba ang nangyayari at meron tayong rotational brownout?

SEN. WIN: Kung pwede ko lang dagdagan, kanina nung nagbukas ang session namin, ilan sa mga senador natin ang hindi makapasok sa virtual session dahil brownout sa kanila. Hihintayin pa nilang magkaroon ng kuryente kaya hindi lamang yung mga nasabi mong mainit kundi mga nagwo-work from home ay maaabala ngayon.

Q: Ang inaaalala ko po ang mga ospital, siguro naman may mga gensets pero still, Senator Win malaking perwisyo pa rin po yun dahil syempre magwa-warm up pa ang generator, hindi naman magki-kick in kara-karaka yun paano kung merong inooperahan?

SEN. WIN: Correct, Peter at Rica kaya nung Abril nagkaroon kami ng pagdinig dito para tanungin ang Department of Energy kung ano ang sitwasyon natin pagdating sa kuryente at ano ang dapat nating gawin kapag ganitong meron tayong brownout. Nabigyan kami ng assurance, hindi lang ako dito sa Senado kundi yung ibang mga kasamahan nating Senador, sinabi na hindi magkakaroon ng brownout dahil nga mababa ang konsumo ng kuryente. Pero nagulat ako ngayon dahil nga nag-umpisa na ang rotating brownout, ang kinakabahan ako ay yung vaccination rollout natin. Kanina, kausap ko ang aking kapatid na Mayor ng Valenzuela, marami sa ating mga vaccination center, computer ang ginagamit sa registration, at dahil brownout hindi sila makaregister through online. At marami sa mga vaccination center, wala namang aircon, gumagamit ng electric fan, napakainit. Ang mga senior citizen natin alam naman nating madaling mainitan. Kaya itong rotating brownout kinakabahan ako na magiging sanhi ng dilim at baka tumaas pa ang tinatawag nating vaccine hesitancy dahil marami ayaw pumunta doon dahil mabagal, mainit at ang ating agam-agam doon sa pag rollout ng pagbabakuna.

Q: Hindi nila kayang ipagpatuloy ang pangako nila na hindi tayo magkakaroon ng brownout at all, pero at least kaya ba nilang panindigan ang sinabi nila na ang rotational brownout na naka-schedule ng, kung tama ang binasa ko 11 am to 5pm tapos 7 to 10 ay mame-maintain yung oras na yun ay yung oras na yun lamang at hindi na tatakbo sa iba pa?

SEN. WIN: Ang aking payo ay gumawa ng isang task force at maghanap ng mga madaliang solusyon. Isa sa solusyon na nakikita ko dito ay paggamit ng generator ng mga malls. Ito yung interruptible load program dahil ang mga mall naman ngayon sarado naman, pwede nilang gamitin ang generator nila pandagdag ng kuryente, yung mga hotel, mga malls at iba pang tanggapan. So importante gumawa ng task force dahil nga meron tayong vaccination rollout na ginagawa. Ako ang ating focus ngayon ay ang vaccination rollout. Pagdating sa rotational brownout, ito ay pinamamahalaan ng Meralco at NGCP, sila ang may schedule ng brownout na yan. At ginagawa naman, nakita ko sa schedule, hindi pinagsasabay-sabay, kumbaga ang ginagawa nila maiksing brownout at nakakalat para hindi mahaba. For example, Valenzuela isang oras; Mandaluyong, isang oras; dito sa San Juan, isang oras. Para hindi sabay-sabay at hindi mahaba sa isang lugar.

Q: Ilalabas po ba nila sa publiko yun?

SEN. WIN: Meron, tsinek ko na kanina sa kanilang Facebook Page at sa website nila. Hindi lang Meralco pati ibang kooperatiba dito sa Luzon ay nag-umpisa na silang magpost ng kanilang schedules.

Q: Meron pong assurance sa inyo ang Department of Energy na no brownouts will happen given that the country is at a delicate stage of vaccine rollout. Nakausap na ninyo ang Department of Energy and other agencies involved ano po? Ano ang naging cause nito? Biglang-bigla bang nagbagsakan ang ilang power generating units?

SEN. WIN: Noon pa mang nagkaroon kami ng pagdinig talagang manipis na ang tinatawag nating supply. At yun nga ang aming kinakabahan dahil kung sumipa pa ang konsumo ay talagang magkakaroon tayo ng yellow at red alerts, ng brownouts kaya tayo nagkaroon ng pagdinig. At ang ating narinig sa Department of Energy dahil nga ang konsumo ay hindi pa mataas dahil nasa GCQ tayo, hindi aabot doon sa demand na nakikita nila. Pero ang nangyari naman ngayon, maraming planta ang pumalya. Maraming planta ang pumalya at may ibang planta na dapat pumasok ay hindi pumasok. At dito po tayo nagkaroon ng malaking issue. Maraming dahilan yan pero ang puno't dulo nito dapat gawin ng kagawaran ang makakaya nila immediately dito sa pagbagsak ng mga planta. Dahil maraming dahilan, for example, yung spare parts hindi dumarating. Tulungan na lang padatingin ang spare parts. Ang mga mekaniko raw hindi dumating dahil merong quarantine, tulungan na rin po para magkaroon ng exemption at makapasok. Ang ibig sabihin nito ay dapat tutukang mabuti hanggang mag-normalize ang sitwasyon.

Q: If these were ordinary times, Senator Win, in other words kung ito ay pre-pandemic, ang laki-laki ng problema natin dahil normal ang operasyon ng mga mall, wala tayong pinag-uusapan na daang-daang libo na MSMEs na nagsara. In other words, it could have been worst kung pagkakawala ngayon ng mga plants?

SEN. WIN: Tama ka Peter, walang tanung-tanong diyan. Walang kwestyon na mas malala ang ating mararamdaman ngayon kung nasa normal na kondisyon tayo. Tingin ko mas mahaba ang brownout na mararamdaman natin. Kaya ako medyo nadidismaya dahil every Summer na lang ganito ang nangyayari. Sabi ko nga patapos na itong anim na taon ng Department of Energy at ganun pa rin ang problema natin. Every Summer na lang nagkukumahog tayo, nagkakaroon tayo ng agam-agam na baka magkaroon ng brownout. Patapos na po itong termino ng Department of Energy ganun pa rin at sabi ko nga sana nitong natitirang 12 months ay maghanap tayo ng permanenteng solusyon. Andito kami para tumulong, magpasa ng batas, gumawa tayo para mataps na itong problema sa brownout?

Q: Kumusta po ang report ng DOE tungkol sa mga planta natin? Nakakapagbigay po ba sila ng regular update sa status ng mga planta natin at sa energy reserves or are we also looking into yung pong ibang pagkukunan ng enerhiya? Naaalala ko there are talks about pagkuha na natin uli ng lakas mula sa coal?

SEN. WIN: Napansin ko kasi, imbes na maghanap ng solusyon, itinuturo sa iba ang dahilan. So napapansin ko finger-pointing ang nangyayari kaya hindi natatapos. Ituturo mo sa iba, ituturo naman ng iba sa iba. Kaya ho ang pinakamahalaga dito, dapat magkakaroon kami ng isang pagdinig pa, maghanap tayo ng solusyon at magtulong-tulong tayo dahil marami akong solusyon na pwedeng gawin. Tulad nang paghihikayat ng mga investors na pumasok para magtayo ng planta. Maraming gustong magtayo, ayaw lang nilang magtayo dahil naabala sila sa red tape at sa problema sa proseso so padaliin natin para makapasok sila. Pero ngayon tingin ko dahil meron tayong problema, tingin ko ay resolbahin muna natin itong kasalukuyang problema natin sa pamamagitan ng isang task force para mabilisan at dapat pang mahabaan na solusyon na ang gawin natin para hindi na maulit ito sa susunod na Summer.

Q: Bigla ko lang naisip, ano po ba ang long term plan natin on our power requirement? Number one, meron tayong mga renewable energy. Number two kagaya po ng Australia na nakapag-setup ang Tesla ng 300 megawatt na power station. Can you imagine a first world country like Australia ay nagkaroon po yan ng brownout at matinding blackout pa nga minsan and I think that's what we need dito po sa Pilipinas because we are blessed with a lot of sunny days, meron po ba tayong programa like solar power for the Philipppines?

SEN. WIN: Meron. In fact, Peter meron tayong isa sa masasabi kong pinaka-komprehensibong batas pagdating sa Renewable Energy. Maraming gustong pumasok dito. In fact, noong isang araw lang kausap ko yung Norwegian ambassador, hindi lang renewable ang tinitignan nila pati natural gas. Ibig sabihin marami sa bansa ang gustong pumunta dito dahil sabi nga nila sa Europa mas madalas pa ang ulan doon at snow dahil ang araw doon baka wala pang tatlong buwan sa isang taon. Sa atin, 12 months sa isang taon ay umaaraw kaya ang solar talagang putok na putok. So ang ibig kong sabihin padaliin natin sa mga investor na gustong pumasok dahil ang puno't dulo dito ay suplay. Mas maraming papasok magtatayo ng planta, maraming suplay.

Q: Yes, we need to incentivize ang mga maglalagak ng malaking kapital para sa solar power. And speaking of that sana rin bumaba na ang presyo ng mge fully electrified vehicles.

SEN. WIN: May magandang balita, kahapon ipinasa na ng Senado ang Electric Vehicles Law so meron na tayong batas na sana sa mga susunod na taon ay mas dadami pa ang gagamit ng electric vehicles dahil yan din ay makakatulong sa atin dahil ang krudo ay iniimport natin so ngayon hindi na natin kailangan mag-import. Pero kung brownout naman hindi mo macha-charge ang sasakyan mo, problema rin yun.