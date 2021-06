Press Release

June 4, 2021 Gatchalian urges teachers: register, get vaccinated against COVID-19 With the COVID-19 vaccination program opening up to the A4 priority list, Senator Win Gatchalian is urging teachers and non-teaching staff to register with their local government units and receive their jabs. Since teachers continue to sacrifice their health and safety to ensure learning continuity amidst the COVID-19 pandemic, Gatchalian said it is crucial that they receive much-needed protection, noting that activities like the printing and distribution of self-learning modules expose them to the risk of being infected. The lawmaker added that when more teachers are vaccinated, parents and learners will have more confidence to participate in limited face-to-face classes once the President gives the green light. Basic education frontliners are included in the A4 priority list of the government's COVID-19 vaccination program, which includes frontline personnel in essential sectors. While teachers were originally included in the B1 category, the Inter-Agency Task Force (IATF) on the Management of Emerging Infectious Diseases approved to include them in the A4 priority list last April. The Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture has previously called for the prioritization of teachers in the government's COVID-19 vaccination program. The Senate's Adopted Resolution No. 92, which Gatchalian co-authored and sponsored, called for the prioritization of teachers in the COVID-19 vaccination program to mitigate the risk of adult-to-adult transmission of the coronavirus in schools. "Ngayong binuksan na ang COVID-19 vaccination program para sa A4 priority list, nananawagan ako sa ating mga guro, pati na rin sa ating mga non-teaching personnel na magparehistro at magpabakuna. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang proteksyon para sa atin, kundi proteksyon din para sa ating mga pamilya at mga komunidad," said Gatchalian. # # # Panawagan ni Gatchalian sa mga guro: magparehistro, magpabakuna kontra COVID-19 Ngayong pwede nang mabakunahan laban sa COVID-19 ang mga nasa A4 priority list, hinihikayat ni Senador Win Gatchalian ang mga guro at non-teaching staff na magparehistro sa kanilang mga lokal na pamahalaan upang makatanggap ng mga bakuna. Dahil patuloy na isinasakripisyo ng mga guro ang kanilang kaligtasan at kalusugan upang maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng COVID-19 pandemic, binigyang-diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagkakaroon nila ng proteksyon, lalo na't nanganganib silang mahawa ng sakit dahil sa mga gawaing tulad ng pag-iimprenta at pagpapamahagi ng self-learning modules. Dagdag pa ni Gatchalian, magiging mas kumpyansa ang mga magulang at mga mag-aaral na makilahok sa isinusulong na limited face-to-face classes kung nabakunahan na at protektado na ang mga guro. Ang mga basic education frontliners ay kabilang sa A4 priority list sa programang pagpapabakuna ng pamahalaan kontra COVID-19. Kabilang din sa priority list na ito ang mga frontline personnel sa mga itinuturing na essential sectors. Bagama't kabilang noong una ang mga guro sa B1 category, inaprubahan din ng Inter-Agency Task Force (IATF) on the Management of Emerging Infectious Diseases ang panukalang isali ang mga guro sa A4 priority list noong Abril. Matatandaang isinulong ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang pagbibigay prayoridad sa mga guro pagdating sa COVID-19 vaccination program. Sa Adopted Resolution No. 92 ng Senado, kung saan si Gatchalian ang naging sponsor at isa sa mga may akda, isinulong ng mga senador ang agarang pagbibigay ng bakuna sa mga guro upang maiwasan ang hawaan sa mga paaralan sakaling payagan na ang limited face-to-face classes. "Ngayong binuksan na ang COVID-19 vaccination program para sa A4 priority list, nananawagan ako sa ating mga guro, pati na sa mga non-teaching personnel na magparehistro at magpabakuna. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang proteksyon para sa atin, kundi proteksyon din para sa ating mga pamilya at mga komunidad," ani Gatchalian. # # #