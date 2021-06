Press Release

June 23, 2021 Bong Go appeals to Filipinos to get vaccinated; urges authorities to ensure access to vaccines in far-flung areas Senators Christopher "Bong" Go renewed his appeal to Filipinos, particularly those in the priority list of the national vaccination program, to get vaccinated at their nearest vaccination sites so they can be protected against COVID-19. He echoed President Rodrigo Duterte's pronouncement during his Talk to the People address recently for government to exert more efforts in encouraging Filipinos to get vaccinated as more supplies come in. "Habang patuloy ang ating paglaban sa COVID-19, gusto ko muling himukin ang mga kababayan nating kasali sa priority groups na magpabakuna na sa kanilang pinakamalapit na vaccination site upang makuha ang proteksyon na kailangan laban sa patuloy pa ring kumakalat na COVID-19 na sakit at iba't ibang variants nito," said Go. The Senator mentioned that an increasing number of vaccinated individuals will allow the government to safely reopen the economy further and relax restrictions once herd immunity is attained in communities. "Kaya naman ang pangunahing prayoridad natin sa ngayon ay ang mapanatiling maayos at mabilis ang implementasyon ng vaccine rollout sa bawat sulok ng bansa, lalo na sa mga kritikal na lugar," said Go. Despite the difficulties in obtaining the vaccines, Go said that the government is doing its best to guarantee that the country has enough safe and effective vaccines for Filipinos. "Hindi lingid sa ating kaalaman na mahirap makabili ng bakuna dahil nag-aagawan ang mga bansa dito. Gayunpaman, patuloy na ginagawa ng gobyerno ang lahat para magarantiya na mayroon tayong sapat, ligtas, epektibo, at libreng bakuna na maipapamahagi sa mga Pilipino," assured Go. More than 14.2 million vaccines have been delivered to the country so far, Go mentioned. He added that four million more doses are set to arrive this month while the country is targeting to obtain 149 million doses from various sources before the year ends. "Sa kasalukuyan, nakakuha na tayo ng mahigit na 14.2 milyon na vaccine doses, ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr," Go said. "Inaasahan nating aabot sa four million doses pa ang darating ngayong buwan at higit 149 milyong doses mula sa iba't ibang sources bago matapos ang taon tungo sa pagkakaroon ng herd immunity sa ating komunidad," he added. Meanwhile, the country has the second highest number of doses administered in the Southeast Asian region so far at the eight million mark. Go said that other countries and the COVAX Facility have expressed their intention to augment the country's vaccine supplies. "Nalampasan na rin natin ang eight-million mark at pumapangalawa na ang Pilipinas sa Southeast Asian region para sa kabuuang bilang ng mga bakunang naiturok," said Go. "Dagdag sa mga nabili natin, nagpaabot na din ng intensyon ang iilang bansa at ang COVAX Facility na magbibigay sila ng karagdagang supplies," he added. Meanwhile, Go is urging Local Chief Executives to ensure that their constituents get vaccinated against COVID-19, especially senior citizens and people with disabilities who live in far-flung places. "Para walang masayang na bakuna, nakikiusap ako sa mga Local Chief Executive na siguraduhing makakatanggap ng oportunidad para makapagpabakuna ang mga kababayan nating nakatira sa malalayo at liblib na lugar at iyung mga hirap lumabas ng bahay, gaya ng senior citizens at persons with disabilities," said Go. "Paigtingin pa natin ang vaccine rollout at suyurin natin ang mga pamamahay ng mga kababayan nating hindi makapunta sa vaccination sites upang masigurong mabigyan sila ng proteksyon laban sa sakit at walang maiiwan tungo sa muling pagbangon ng ating bansa," he added. Go also urged them to take care of those who do not have enough access to information, saying, "Huwag natin pabayaan 'yung mga wala masyadong access sa impormasyon, hindi alam kung ano ang bakunang ito, at 'yung hirap na hirap na sa buhay dahil silang mga pinakamahihirap ang pinaka-nangangailangan ng proteksyon at tulong mula sa atin." "Iparating natin sa kanila na ang bakuna po ang pinakamabisang paraan upang malampasan ang pandemyang ito," he urged. Go said that getting vaccinated is every Filipino's responsibility to prevent severe illness and putting stress on the healthcare system. The Senator also continued to remind everyone to follow health protocols to prevent the spread of the virus. "Patuloy rin nating sundin ang mga panuntunan ng gobyerno, gaya ng pag-iwas sa paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan, pag-obserba ng social distancing, pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagpapanatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran," said Go. He, then, emphasized that a whole-of-nation approach, which includes the participation of all Filipinos, is necessary for the country to beat COVID-19. "Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ito kaya ng mag-isa ng gobyerno. Hindi rin kakayanin ng mga medical frontliners kung patuloy na dadami ang bilang ng mga kailangan dalhin sa ospital. Ang inyong kooperasyon ay napaka-importante dahil lahat naman ng desisyon ng gobyerno ay base sa pag-aaral at siyensya upang balansehin ang interes at kapakanan ng bawat Pilipino," said Go. "Bayanihan, malasakit, at walang tigil na serbisyo -- iyan ang kailangan upang malampasan ang pandemyang ito at mabigyan ng ligtas, maginhawa, at mas komportableng buhay ang bawat Pilipino," he ended.