June 29, 2021 Dispatch from Crame No. 1083:

Sen. Leila M. de Lima on Peter Lim's case and Duterte's sham War on Drugs 6/29/21 Ang kaso ni Peter Lim, na noon ko pa kinakalampag, ay patunay na doble kara at malaking krimen itong war on drugs. Madugo lang ito kung ang sangkot ay mahirap, karaniwang taong naligaw ng landas at walang kapit. Pero walang napapanagot na totoo at malaking drug lord. Sa akin ang bilis nila umimbento ng kung ano-anong pekeng ebidensya, pero dito kay Peter Lim na may tunay na batayan, dinismiss lang ang kaso, pinatakas pa. What a shame! What a corruption! Peter Lim's case is the real face of this damn drug war. Saan ka naman kasi nakakita ng taong sagad daw ang galit sa droga pero ang kumpare sa kasal at nagpondo sa kampanya niya ay drug lord. Si Duterte lang yan!