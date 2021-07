Press Release

July 20, 2021 Dispatch from Crame No. 1103:

Sen. Leila M. de Lima's Statement on the Suspension of Food Panda Delivery Riders who protested against the app's wage policy Tayo po ay lubhang nababahala sa balitang may mga manggagawang Food Panda riders sa Davao City na sinuspinde ng sampung (10) taon dahil lamang sa hangarin nilang ilabas ang kanilang hinaing tungkol sa kalagayan nila bilang mga manggagawa. Ang mas nakakabahala pa, hinihikayat pa sila na isumbong ang mga kasama nilang nagprotesta kapalit ng pagbawi sa suspensyon. Bakit ganito na lamang kagarapal kung gipitin ang ating mga manggagawa at sa gitna pa ng isang pandemya? Hindi makatao at hindi makatarungan! Nangangailangan ng kagyat na imbestigasyon ng DOLE ang pangyayaring ito. Ang mga ganitong harapang panggigipit at pang-aabuso ay bunga ng mga polisiyang hindi kumikilala sa mga food delivery riders bilang "empleyado" ng mga kumpanyang pinagtratrabahuhan nila. Walang employee-employer relationship kung kaya't wala ring proteksyon ang mga katulad nilang manggagawa. Panahon na upang tingnan ang kalagayan ng mga tinatawag nating mga gig workers at magkaroon na ng labor standards para sa kanilang proteksyon at ng kanilang mga benepisyo at katiyakan sa trabaho. Muli tayong nananawagan, kasama ang ating mga riders para sa pagtitiyak sa 3Ks ng ating mga gig workers na sa ating tingin ay dapat pangalagaan ng gobyerno: kapakanan, kaligtasan, at kinabukasan. Wag po sanang kalimutan ng ating mga kababayan na hindi aangat ang ating ekonomiya kung pababayaan at hahayaan nating mamatay at magutom ang ating mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya. Sana tandaan ng lahat, maging ang mga may-ari ng mga negosyo at kanilang mga customers, ang halaga ng buhay ng mga taong nagsisilbi sa kanila. Sila pa na, sa gitna ng pandemya, ay mga tunay na bayaning nagsasakripisyo ng sariling kalusugan para lamang makapaghatid ng pagkain sa ibang tao, sa pangarap na makapaghain din sila ng pagkain sa hapag ng sarili nilang pamilya. Lahat po tayo gustong kumain at makakain ang ating pamilya. Kaya, sana, ang pang-unawa, pakikipagkapwa-tao at pusong pagtulong sa kapwang nahihirapan ang mangibabaw sa puso ng lahat. And when abuses are being committed to the detriment of our workers and laborers, it is the solemn duty of our government to step in and defend the defenseless. Money matters, true; but not at the expense of Filipino workers' rights, dignity and lives. (Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_from_crame_no._1103)