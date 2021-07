Hontiveros warns of increased incidents of Chinese cyberespionage ahead of 2022 polls

Senator Risa Hontiveros on Tuesday cautioned that the government of China may heavily influence the 2022 elections through cyberespionage campaigns against the Philippines.

"Hindi na ako magugulat kung mangingialam sa ating eleksyon ang Tsina. Klaro namang gagawin nila ang lahat para ma-angkin ng tuluyan ang ating mga karagatan at teritoryo sa West Philippine Sea, at kasama na dito ang pagtatalaga ng lider na hindi kokontra sa utos nila. China's cyberwarfare and disinformation campaigns will be one of the biggest threats to our national security and our democracy," Hontiveros said.

The senator's warning also comes after cybersecurity firm Kaspersky unveiled that there is a "rare, wide-scale advanced persistent threat" by Chinese "actors" that gather geopolitical and economic intelligence in Asia and Africa.

The firm added that some 1,400 users in the Philippines, including government entities, have fallen victim to spear-phishing emails that contain malicious documents.

"Modus din ang paggaya kunwari sa mga app tulad ng Zoom na kadalasan ginagamit sa mga meeting at online classes ngayong pandemya. Hindi namamalayan ng user, kinukuha na pala ang data niya. Hindi rin ito ang unang beses na naireport na may mga cyberespionage attacks laban sa Pilipinas na di umano ay mula sa Tsina. Dapat may mga polisiya at paghahanda na tayo sa tuloy-tuloy na pangingialam ng Tsina dahil mahaba-habang laban ito. Hindi tumitigil ang Tsina sa panghihimasok kaya dapat hindi rin tayo tumitigil sa pagpapalayas," Hontiveros said.

Hontiveros then urged the Department of National Defense and the Department of Information and Communications Technology to look into Kaspersky's reports immediately. The senator said the agencies should also issue protocols that all Filipinos can follow to protect ourselves from China's cyberintrusions.

"The DND and DICT should strengthen our cyberdefense framework, and at the same time, Filipino users should be made aware of how we can protect ourselves from cyberattacks. Walang respeto sa ating soberanya ang Tsina kaya tayo na mismo sa Pilipinas ang dapat maging mapagbantay. Tulong-tulong nating siguraduhin na ang interes at kapakanan ng Pilipinas ay napapanindigan," Hontiveros concluded.

#####

Hontiveros: Pinas, dapat mag-ingat sa Chinese cyber-espionage sa 2022 elections

Nagbabala si Senador Risa Hontiveros na maaaring maimpluwensyahan ng gobyerno ng Tsina ang halalan sa 2022 sa pamamagitan ng mga cyberespionage campaign laban sa Pilipinas.

"Hindi na ako magugulat kung makialam sa ating eleksyon ang Tsina. Klaro namang gagawin nila ang lahat para maangkin ng tuluyan ang ating mga karagatan at teritoryo sa West Philippine Sea, at kasama na dito ang pag-tatalaga ng lider na hindi kokontra sa utos nila. Ang mga kampanya sa cyberwarfare at disinformation ng Tsina ay magiging isa sa pinakamalaking banta sa ating pambansang seguridad at sa ating demokrasya," sabi ni Hontiveros.

Nagbabala ang senadora matapos maglabas ng report ang cybersecurity firm na Kaspersky na mayroong isang "rare, wide-scale advanced persistent threat" ng mga Chinese "actors" na nagtitipon ng geopolitical at economic intelligence sa Asya at Africa.

Ayon pa sa report, ang 1,400 na users sa Pilipinas, kabilang na ang mga entity ng gobyerno, ay nabiktima ng mga spear-phishing emails na naglalaman ng mga malisyosong dokumento.

"Modus din ang paggaya kunwari sa mga app tulad ng Zoom na kadalasang ginagamit sa mga pagpupulong at mga klase sa online ngayong pandemya. Hindi namamalayan ng user, kinukuha na pala ang data niya. Hindi rin ito ang unang beses naireport na may mga cyberespionage atake laban sa Pilipinas na di umano ay mula sa Tsina. Dapat may mga polisiya at paghahanda na tayo sa tuloy-tuloy na pangingialam ng Tsina dahil mahaba-habang laban ito. Hindi tumitigil ang Tsina sa panghihimasok kaya dapat hindi rin tayo tumitigil sa pagpalayas," sabi ni Hontiveros.

Kaya naman, hinimok ni Hontiveros ang Department of National Defense at ang Department of Information and Communications Technology na tingnan agad ang mga ulat ng Kaspersky. Sinabi ng senadora na ang mga ahensya ay dapat ding maglabas ng mga protokol para sa bawat Pinoy internet user laban sa cyberintrusions ng China.

"Dapat palakasin ng DND at DICT ang ating cyberdefense framework, at dapat magkaroon din ng kamalayan ang Filipino users kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa cyberattacks. Walang respeto sa ating soberanya ang Tsina kaya tayo mismo sa Pilipinas ay dapat maging mapagbantay. Tulong-tulong nating siguraduhin na ang interes at kapakanan ng Pilipinas ay napapanindigan," pagtatapos ni Hontiveros.

#####