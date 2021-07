Press Release

July 27, 2021 Dispatch from Crame No. 1108:

Sen. Leila M. de Lima on Hidilyn Diaz's Triumph 7/27/21 Salamat, Hidilyn! Ang iyong tagumpay ang pumawi sa lungkot ng ating bansa. Binuhat mo kami at ang bayan sa iyong mga braso para patunayan na anuman ang pagsubok, gaano man kalaki, kayang lampasan at pagtagumpayan. Sa wakas, ipinaramdam mo muli sa amin na ang sarap maging Pilipino. Isang matamis na pakiramdam na huli nating nadama noong magtagumpay tayo sa The Hague para sa West Philippine Sea. Mabuhay ka! Mabuhay ang Pilipinong maka-Pilipino!