PAHAYAG NI SEN. RAMON BONG REVILLA, JR. HINGGIL SA SONA

Kung sa vision, sipag, at effort lang ng Presidente, perfect 10. At yung SONA naman, a very solid 8. Bakit 8? Kasi hindi pa naman tapos ang kaniyang termino, at marami pa tayong pagtutulungan para maisakatuparan ang lahat.

The SONA aptly communicated the sum of the President's 5 years in Office, as it also laid down the path the country will be taking in his remaining year in Office.

He was profuse in recognizing the joint efforts of the Executive and the Legislature that led to the enactment on landmark laws formerly thought to have no chance.

Itong Universal Healthcare law at ang Free tertiary education act, among the many other significant laws enacted in his term.

Kapansin-pansin din ang naging magandang bunga ng Build, Build, Build program na nagdala ng mga kinakailangang inprastraktura sa buong bansa. Maging ang maayos na sistema ng public transport ay patuloy na binibigyang halaga.

Ang pagbibigay ng prayoridad sa serbisyong pangkalusugan ay naisakatuparan rin sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng mga Malasakit centers.

The hallmark of this administration is political will never seen before, at ito ang naging susi sa pakikiisa ng taumbayan at tagumpay ng kanyang mga programa.

The reforms he implemented provided a strong foundation that had us being one of the fastest growing economies up to 2020 when COVID struck. At sa kabila ng lahat ng mga hamon, patuloy na tinutugunan ng kaniyang pamunuan ang unos dulot ng pandemya.

Tuluy-tuloy din ang pagdating ng mga bakuna, at ang pagbabakuna sa publiko tungo sa pagbabalik ng normal na pamumuhay.

In his last year of Office, umaasa ako sa patuloy na pagtutulungan upang higit pang maraming maisakatuparan, kasama na ang mga natitira pang dapat gawin.