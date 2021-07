Press Release

July 28, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON MALACANANG'S STATEMENT THAT THERE IS NO NEED TO PUSH FOR THE PASSAGE OF BAYANIHAN 3 Ang sinasabi ba ng Malacanang ay kapag nag-hard lockdown sila ulit, mayroon silang maibibigay na pang-ayuda na walang panibagong pahintulot mula sa Kongreso? Mayroon ba? Ang nabanggit lang ng DSWD Secretary na pwedeng pangsuporta sa mga hindi makakalabas ng bahay ay ang AICS — at para makuha ito, kailangan pang lumapit sa mga kongresista para makakuha. Maliit na pondo lamang ang AICS at hindi naman madaling lumapit sa mga mambabatas para makakuha. Ang dati ko pang rekomendasyon ay gamitin ng DSWD ang Listahanan 3— ang opsiyal na talaan ng 4Ps Program, na kasama na ang mga naging mahirap noong 2020. Ang DSWD ay may talaan din ng mga "near-poor" o yung mga tao na kapag hindi kumita ng ilang linggo ay nagiging mahirap na rin sila at gutom ang sinasapit. Kung yan ang gagamitin ng Malacanang upang makapag-abot ng suporta sa mga piling pamilya na nawalan at mawawalan pa ng hanapbuhay ay pwede ngang ipagpaliban muna ang usapin ng Bayanihan 3. Sa pamamagitan nito, kayang gamitin ang mga pondo ng 2021 budget para dagdagan ang pondo ng DSWD nang wala nang bagong awtoridad mula sa Kongreso.