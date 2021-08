Press Release

August 2, 2021 Condolences to family of former congressman, Tarlac vice governor and Aksyon Demokratiko head Hermie Aquino: Pangilinan "Our heartfelt condolences to the family and loved ones of former congressman and Tarlac vice governor Herminio "Hermie" Aquino on his passing. Itinuturing siya na mahalagang haligi ng pulitika sa bansa bilang pinuno ng partidong Aksyon Demokratiko. Dalangin ko na mabigyan ng lakas ng loob ang kanyang pamilya, pamilya sa Aksyon, at mga mahal sa buhay sa gitna ng pagluluksa at pighati."