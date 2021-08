Press Release

August 3, 2021 Gatchalian: Research development institute on energy will soon be a reality Finally, the country can soon boast of a cohesive all-in-one institution that will focus on technical know-how and enable the Philippines to keep up with technological innovations and energy and policy research, Senator Win Gatchalian said. "Isang malaking katuparan na matagal na nating minimithi ang magkaroon ng isang energy research and policy institute na nakatuon at malayang makakapagsaliksik ng mga panuntunan at mga makabago o scientific breakthroughs na magpapaunlad sa sektor ng enerhiya ng bansa," Gatchalian said on the President's signing of Republic Act No. 11572, the law establishing the Philippine Energy Research and Policy Institute (PERPI). Initially passed by the Senate during the 17th Congress, Gatchalian expressed appreciation for the enactment of the measure under the Duterte administration. "An independent research institute, PERPI will be a think-tank, a laboratory, an innovation incubator, and a sparring partner of the government energy policy apparatus all-in-one," said Gatchalian, Senate Energy Committee Chairperson and principal author of the law. He also expressed his gratitude to Senators Joel Villanueva, Migz Zubiri, Risa Hontiveros, and Ronald dela Rosa who co-authored the law. As a publicly-funded institute attached to the University of the Philippines (UP), the results of PERPI's research and policy development activities can be utilized to craft energy sector reforms for the benefit of the national economy and the lives of the Filipino people, the senator said. PERPI, according to Gatchalian, is also envisioned to establish linkages with government agencies, other universities, and private and public institutions on existing energy research and policy studies, develop programs and capacity building trainings on energy, enhance the masters and doctoral pool of researchers and faculty in the field of energy, and serve as the repository of all energy-related researches, studies, and data. An illustrious team of seasoned academicians and energy sector professionals will carry out the tasks of the institute under the direction of a full-time Executive Director who will be a recognized expert in energy policy and research development, he said. # # # Pagtatag ng research development institute para sa sektor ng enerhiya batas na -- Gatchalian Ganap nang batas ang panukalang pagtatatag ng isang institusyon na maghahanay sa Pilipinas sa mga nagsusulong ng mga pinakabagong pag-aaral at teknolohiya para sa mas malawak na kaalaman at pag-unlad ng sektor ng eherhiya ng bansa, ayon kay Senador Win Gatchalian. "Isang malaking katuparan na matagal na nating minimithi ang magkaroon ng isang energy research and policy institute na nakatuon at malayang makakapagsaliksik ng mga panuntunan at mga makabago o scientific breakthroughs na magpapaunlad sa sektor ng enerhiya ng bansa," sabi ni Gatchalian matapos pirmahan ng Pangulo ang Republic Act No. 11572, ang batas na magtatatag sa Philippine Energy Research and Policy Institute o PERPI. Ikinagalak ni Gatchalian ang pagsulong ng administrasyong Duterte na maisabatas ang nasabing panukala na unang pinasa ng Senado noong nakaraang 17th Congress. "Ang PERPI ay magsisilbing think-tank, laboratory, mangangalaga ng mga tutuklasing kinakailangang reporma, at katuwang ng gobyerno sa pagbabalangkas ng mga polisiya sa sektor ng enerhiya," ani Gatchalian, Senate Energy Committee Chairperson at pangunahing may akda ng RA 11572 sa mataas na kapulungan. Nagpaabot din ng pasasalamat si Gatchalian sa mga kasamahan niyang senador na sina Joel Villanueva, Migz Zubiri, Risa Hontiveros at Ronald Dela Rosa na kapwa niyang may-akda ng nasabing batas. Anumang pagsasaliksik na isasagawa at popondohan ng gobyerno sa ilalim ng PERPI na magiging bahagi ng University of the Philippines ay maaaring magamit sa pagsusulong ng mga reporma o mga bagong alituntunin upang maiangat ang sektor ng enerhiya at kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino, paliwanag ng senador. Ang PERPI ay magsisilbi ring tulay at mag-uugnay sa iba pang mga pagsasaliksik at polisiyang pinag-aaralan o binabalangkas ng mga ahensya ng gobyerno, pamantasan, pati na rin ng mga pribado at iba pang institusyon. Magsusulong din ito ng mga pagsasanay upang paghusayin pa ang kakayanan ng mga nag-aaral at nagpapakadalubhasa sa sektor ng eherhiya. Sa PERPI din ilalagak ang lahat ng mga isasagawang pag-aaral at makakalap na datos. Pamumunuan ang PERPI ng mga bantog at dalubhasang miyembro ng akademya at mga propesyonal at pangungunahan ito ng isang full-time na Executive Director na kilalang eksperto sa pagbabalangkas at pananaliksik ng mga polisiyang may kinalaman sa sektor ng enerhiya, sabi ng senador. # # #