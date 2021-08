Press Release

August 3, 2021 Villanueva: Hand out ayuda for all areas under ECQ The government should study the grant of ayuda to residents of cities outside Metro Manila that are under hard lockdown to stop cases of the highly transmissible Delta COVID-19 variant from exploding, according to Senator Joel Villanueva. "Nagugutom rin po ang mga kababayan natin doon. Mawawalan po ng hanapbuhay ang karamihan sa kanila. Hunger is not something confined to the National Capital Region alone. It is a national phenomenon," said Villanueva, chair of the Senate labor committee. "If aid is limited to Metro Manila, then are we saying na hindi kumakalam ang sikmura ng mga taga-Cagayan de Oro at Iloilo? The budget department should look into this. No one should be left behind," Villanueva added. "People subjected to the same quarantine restrictions should be entitled to the same quarantine assistance." The fact that other cities have populations smaller than Metro Manila would make it easier for the national government to channel household aid there, explained Villanueva. "Population-wise, Metro Manila is 20 times the size of Cagayan de Oro, 100 times bigger than Gingoog City. NCR has 37 times more people than Mandaue," the senator pointed out. "Iloilo City is just one-sixth the population of Quezon City." The cities of Cagayan de Oro, Iloilo and Gingoog are currently under ECQ, ahead of Metro Manila's, which is set to begin on Aug. 6. He said Cagayan de Oro and Iloilo are regional centers that are national revenue contributors "just like NCR cities are." He is appealing to Malacañang to consider his proposal even as he admitted that "money to expand ayuda outside of Manila is not a matter of simply printing money." "But I share the optimism of budget watchers that the government will be able to source funds for cash assistance, which is for the short term and lower in amount than the previous ones," Villanueva said. __________________________________________ Villanueva, umaapela sa pagbahagi ng ayuda sa mga lugar sa ilalim ng ECQ Umapela si Senator Joel Villanueva sa gobyerno na magbahagi ng ayuda sa mga residente ng lugar na sasailalim sa enhanced community quarantine, o tinaguriang "hard lockdown," maliban sa Metro Manila. "Nagugutom rin po ang mga kababayan natin doon. Mawawalan po ng hanapbuhay ang karamihan sa kanila. Hindi lang po sa Metro Manila nangyayari ang gutom. Ito po ay nangyayari rin sa ibang lugar," ani Villanueva, chair ng Senate labor committee. "Kapag nilimitahan natin ang tulong sa Metro Manila lang, sinasabi ba natin na hindi kumakalam ang sikmura ng mga taga-Cagayan de Oro at Iloilo? Dapat itong pag-aralan ng DBM. Sana po walang maiwan sa ating mga kababayan," dagdag pa niya. "Kung parehong ECQ din naman ang pagdadaanan ng ating mga kababayan, dapat parehong ayuda din ang kanilang matatanggap." Sabi pa ni Villanueva, mas mababa pa nga ang populasyon ng ibang lugar kung saan may ECQ kaysa sa mga lungsod sa Metro Manila, at mas madali para sa pamahalaan ang magpadala ng tulong sa mga residente doon. "Di hamak po na ang Metro Manila ay mas malaki ng dalawampung beses sa Cagayan de Oro at isandaang beses naman sa Gingoog City. Ang NCR po ay tatlumpo't pitong beses na mas malaki kaysa sa Mandaue," paliwanag ng senador. "Ang Iloilo City ay ikaanim na bahagdan lamang ang laki kumpara sa populasyon ng Quezon City." Sa katunayan, mas maaga ngang nagsimula ang ECQ sa mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iloilo at Gingoog kay sa Metro Manila na magsisimula pa lamang sa Agosto 6. At pareho naman aniyang malaki ang ambag ng Cagayan de Oro at Iloilo sa ekonomiya na halos kapantay na ng mga siyudad sa NCR. Umaapela si Villanueva sa DBM na hanapan ng ng pagkukunan ng pondo para sa ayuda dahil umaasa ang mga mamamayan sa tulong ng gobyerno bunsod ng lockdown.