Press Release

August 5, 2021 Gatchalian: Prosecute cybercriminals, identity thieves, fraudsters Senator Win Gatchalian urged authorities to ensure that credit card fraudsters will be prosecuted to the full extent permitted by applicable laws and that there will be no slackening in hunting down those who continue to perpetrate identity theft, credit card fraud, and other forms of cybercrime.j Gatchalian made the call following the National Bureau of Investigation's arrest of Julius Anacin, one of the suspects in the hacking or unauthorized use of the senator's credit card and used to purchase P1.1 million worth of liquor items through an online delivery platform on January 6 this year. "This incident necessitates the legislation of a measure that will further strengthen the financial system and protect consumers as financial products and services become more complex," he emphasized. Gatchalian's Senate Bill No. 2287 or the proposed Financial Products and Services Consumer Protection Act which seeks to cover more financial services and enhances the authority and strengthens collaboration among regulators to promote the welfare of consumers have already gained the support of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and some stakeholders such as the Financial Executives Institute of the Philippines (FINEX). "Kailangan nating pairalin ang batas para panagutin at hindi na pamarisan ang mga ganitong iligal na gawain. Hindi ito simpleng libangan dahil alam ng mga kawatan na may mga nilalabag silang batas. Higit sa perang ninanakaw nila, sensitibo ang lahat ng mga impormasyong makukuha sa mga biktima," Gatchalian said. The lawmaker immediately extended his commendation to the NBI for unmasking the technologically-savvy and financially-motivated hackers, adding that the agency should also be more vigilant to help other victims of similar crimes. "I'd like to thank the NBI for a job well-done. The NBI has proven itself to be a reliable entity in law enforcement and can keep up with the technological innovations of hackers who obviously find potential goldmines in their fraudulent schemes," said Gatchalian, Vice Chairperson of the Senate Committee on Economic Affairs. "Dati-rati hindi ka basta makakabili o makakapagpa-deliver ng kung anu-anong produkto na aabot sa daang libo o milyong piso. Pero dahil sa mga nagsulputang makabagong pamamaraan ng transaksyon, isang click lang gamit ang smartphone o computer ay maisasagawa na ito sa loob lamang ng ilang minuto. At may ilang mapagsamantala na gagawin ang lahat makapanlamang lamang sa kapwa," he added. Cybercrime and identity theft may have been found to be an increasingly lucrative and profitable "business" by hackers and fraudsters. However, the adage that crime doesn't pay will no longer be appropriate to them soon, especially to Anacin and his cohorts, Gatchalian said. # # # Kasuhan ang cybercriminals, credit card fraudsters, identity thieves - Gatchalian Dapat sampahan ng mga awtoridad ng pinakamabigat na mga kasong kriminal ang mga credit card fraudsters at tugisin ang mga patuloy na gumagawa ng identity theft at iba pang uri ng cybercrime, panawagan ni Senador Win Gatchalian. Ginawa ito ng senador matapos ang pag-aresto ng National Bureau of Investigation (NBI) kay Julius Anacin, isa sa mga suspek sa ginawang pag-hack sa credit card niya noong Enero 6 at ginamit para makabili sa isang online delivery platform ng mga alak na umabot sa halagang 1.1 milyong piso. "Ang insidenteng ito ay isang patunay na kailangan na talagang magkaroon ng batas na lalong magpapatibay sa financial system at dagdag proteksyon sa mga konsyumer laban sa hacking at dahil na rin mas nagiging kumplikado ang mga walang pahintulot na transaksyong isinasagawa ng mga hackers," giit ng senador. Inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 2287 o ang panukalang Financial Products and Services Consumer Protection Act na nagpapalawak sa mga masasakop na financial services at magbibigay ng dagdag na kapangyarihan at pagtutulungan ng mga financial regulators upang isulong ang kapakanan ng mga konsyumer. Umani na ito ng suporta mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pati na rin sa grupong Financial Executives Institute of the Philippines (FINEX). "Kailangan nating pairalin ang batas para panagutin at hindi na pamarisan ang mga ganitong iligal na gawain. Hindi ito simpleng libangan dahil alam ng mga kawatan na may mga nilalabag silang batas. Higit sa perang ninanakaw nila, sensitibo ang lahat ng mga impormasyong makukuha sa mga biktima," ani Gatchalian. Kaagad na umani ng puri ang NBI mula sa mambabatas dahil sa pagpupursige ng ahensya sa pagtugis sa mga hackers. Hinimok din ni Gatchalian ang ahensya na maging mapagmatyag sa iba pang salarin upang mas marami silang matulungang biktima at malutas na kaso. "Pinasasalamatan ko ang NBI na mahusay na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pinatunayan ng NBI na maaasahan sila sa pagpapatupad ng batas at kaya nilang makipagsabayan sa mga technological innovations ng mga hackers na mistulang nakakatisod ng ginto sa kanilang mga mapanlinlang na gawain," sabi ni Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs. "Dati-rati hindi ka basta makakabili o makakapagpa-deliver ng kung anu-anong produkto na aabot sa daang libo o milyong piso. Pero dahil sa mga nagsulputang makabagong pamamaraan ng transaksyon, isang click lang gamit ang smartphone o computer ay maisasagawa na ito sa loob lamang ng ilang minuto. At may ilang mapagsamantala na gagawin ang lahat makapanlamang lamang sa kapwa," dagdag pa ng senador. Pinagkakakitaan man ng malaki ng mga hackers ang cybercrime at identity theft, sa huli ay mabigat nila itong pagbabayaran sa batas at kabilang na dito si Anacin at mga kasabwat niya sa paggawa ng krimen, ani Gatchalian. # # #