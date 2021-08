STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON REACTIVATING DELISTED VOTERS

Reactivating delisted voters is a good move from the COMELEC.

Sa gitna ng banta ng Delta variant, mas mahirap ngayon lalo na para sa mga persons with disabilities at seniors na magpa-revalidate ng kanilang voter's registration. Bukod sa pandemya, may mga lugar pa rin na nasa ilalim ng ECQ, na naglalagay ng limitasyon sa ating paggalaw.

This is a welcome development. We expect the COMELEC to thoroughly cleanse the voter's list. Dapat nilang siguraduhin na nanahimik na ang mga "multong botante."

I also support various calls to allow early voting for persons with disabilities, seniors, and pregnant women.

Nais ko ring muling manawagan sa COMELEC na i-extend ang voter's registration kahit man lang sa mga lugar na under ECQ.

Lahat ng Pilipinong nasa hustong gulang ay dapat mabigyan ng pagkakataong makibahagi sa proseso ng ating eleksyon.