VIDEO MESSAGE OF SEN. BONG GO

RE: DOH COA Findings

I appeal to the Department of Health to clarify further the issues found in the Commission on Audit findings regarding the use of public funds for the country's pandemic response. Given that we are in a state of public health emergency, we should ensure that these issues are resolved immediately.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, lagi kong ipinapaalala sa mga ahensya na siguraduhing nagagamit nang maayos at tama ang pondo ng taumbayan, lalo na ngayon na tumataas na naman ang kaso ng COVID-19. Walang dapat masayang, lalo na't patuloy ang ating pagbabakuna at pagsugpo sa pandemya.

Bawat araw, bawat oras, bawat minuto at bawat piso ay mahalaga dahil habulan itong laban na ito. Huwag dapat mawala ang focus natin sa tunay na kalaban — ang COVID-19. Kasama na d'yan ang hirap at gutom na dala nito.

Kaya kung may ganyang mga isyu na kailangang sagutin, ipaliwanag na dapat ito kaagad sa taumbayan sa klaro, kumpleto at madaling maintindihan na paraan. Kapag naresolba ang mga iyan, mas matutukan natin ang pagsiguro ng sapat na gamot, bakuna, at serbisyo para makasalba ng buhay ng mga may sakit.

Trabaho naman talaga ng COA na siyasatin kung ginagamit nang wasto ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno ang pondo ng bayan.

Procedural naman po yan. At halos lahat po ng ahensya ay mayroon pong observation ang COA, ngunit bigyan po ng pagkakataon yung mga ahensya na sagutin po yung mga observation ng COA.

Kaya para sa DOH, bukod sa pagsiguro na sapat ang ating mekanismo upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan, parte rin po ng mandato ninyo ang pagsiguro na wala ni isang iregularidad sa mga hakbang na ating ginagawa. Naniniwala naman ako na buhay at kapakanan ng bawat Pilipino ang inuuna ninyo sa inyong trabaho.

Malayo na ang narating natin mula nang nagsimula ang pandemya. Huwag nating sayangin ang hirap at sakripisyo ng bawat Pilipino para maiahon ang bansa mula sa krisis na ito.

Kung may kakulangan man, dapat iwasto ito agad, klaruhin ang dapat klaruhin, at pagbutihin lalo ang trabaho dahil sa bawat piso at bawat oras na nakalaan sa laban kontra COVID-19, buhay po ang katapat nito.

Maraming salamat po.

