MESSAGE ON THE 9TH DEATH ANNIVERSARY OF SEC. JESSE ROBREDO

Ngayong araw, inaalala natin hindi lang ang isang huwarang pinuno, hindi lang ang isang bayaning Nagueño at Bicolano, kundi isa ring dakilang Pilipino na tinitingala at patuloy na kinikilala ng buong mundo. May tunay na dangal, integridad at malasakit sa kapwa--si Sec. Jesse Robredo.

Isang malagim na trahedya ang kanyang pagkawala na ipinagluksa ng ating bansa. Gayunman, sa kabila ng ating matinding lungkot, nakakuha tayo ng lakas at inspirasyon sa pag-apaw ng pagmamahal at pagpupugay sa kanyang di-matatawarang ambag sa ating bayan.

Binigyang boses ni Sec. Jesse ang mga kababayan nating matagal nang pinagkaitan ng pansin, ng tinig at ng serbisyo. Ipinakita niyang hindi kailangan ng pananakot, dahas at panggigipit upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Sa kanyang tsinelas leadership, nabigyan niya ng pag-asa ang mahihirap at nagkaroon ng puwang ang mga api at naisasantabi upang mangarap, tumindig at kumilos para sa ating kolektibong pangarap na isang higit na makatao at maunlad na bansa.

Through his genuine reforms, Sec. Jesse showed all government leaders and employees the blueprint of honest, compassionate and decisive public service.

Sec. Jesse's legacy lives on. This is demonstrated by no less than VP Leni and their daughters who selflessly devote much of their time and talents to help the least of us--the poor and the marginalized.

Maraming salamat Sec. Jesse sa kabayanihan mo. Maraming salamat din kay VP Leni sa ipinapakita niyang tatag ng loob, sa pagsasabuhay ng servant leadership at maprinsipyong pamumuno. With people like you as our leaders, we remain proud and hopeful as Filipinos.

Dios mabalos, Sec. Jesse!

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

18 Agosto 2021