Press Release

August 19, 2021 REVILLA NAKIRAMAY SA PAGPANAW NI DATING CEBU GOVERNOR PABLO GARCIA NAGPAHAYAG ng pakikiramay si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa pamilya ni dating Cebu Governor Pablo 'Pabling' Garcia na binawian ng buhay nitong nagdaang Miyerkules (Agosto 18) sa edad na 95. Ang kaniyang pagkamatay ay kinumpirma ng kaniyang anak at kasalukuyang Cebu 3rd District Rep. Pablo John Garcia ngunit hindi inilahad ang sanhi ng kaniyang pagkamatay. Si Pablo ay nagsilbing Cebu Governor mula 1995 hanggang 2004 at humalili sa kaniyang puwesto ang kaniyang anak at kasalukuyang Governor na si Gwendolyn Garcia. Nanungkulan din si Pablo bilang vice-governor ng Cebu mula 1969 hanggang 1971 at nahalal ng ilang ulit bilang kaanib ng House of Representatives of the Philippines. Nagsilbi din siyang Representative ng third district ng Cebu mula 1987 hanggang 1995, at sa second district ng Cebu mula 2007 hanggang 2013. Si Pablo na nagtapos ng University of San Carlos ay nasa ikatlong puwesto nang maipasa nito ang 1951 Bar Examinations. Taong 2007 nang itayo ng Pamilya Garcia ang One Cebu Political Party at si Pablo ay nalahal na chairman ng Committee on Revision of Laws noong Agosto 7, 2007 at itinalagang Deputy Speaker noong Mayo 2008. "Nakakalungkot na ang isang tunay na kaibigan ay pumanaw, lalo pa at kamamatay din lang ng dalawa niyang anak nito lamang pandemya na halos wala pang isang taon, kaya buong puso ang aking pakikiramay, sampu ng aking pamilya sa lahat ng kaniyang naulila" pahayag ni Revilla. Si Pablo ay kasalukuyang kadaupang palad na ang kaniyang maybahay na si dating judge Esperanza Garcia na pumaw noong taong 2016 at ang kaniyang dalawang anak na sina Nelson at Marlon na kapwa pumanaw din noong nakaraang taon.