Press Release

August 21, 2021 Sen. Leila M. de Lima on Ninoy Aquino Day "If we Filipinos cannot fight for our freedom, we do not deserve it." - Benigno "Ninoy" Aquino Jr. Puwede siyang kumampi na lang sa mga nasa poder para hindi na ginipit at ipinakulong ng diktador. Puwede sanang nanahimik na lang si Ninoy sa harap ng banta sa kanyang buhay. Puwedeng hindi na siya bumalik ng bansa para sa tahimik na buhay kasama ang pamilya. Pero pinili niyang ituloy ang laban para sa demokrasya, para sa hustisyang ipinagkakait sa mga Pilipino at para sa kalayaan ng Pilipinas. Salamat, Ninoy! Sen. Leila M. de Lima On Ninoy Aquino Day 21 August 2021