October 25, 2021 Gatchalian seeks amendment to substitution rule for political candidates Senator Win Gatchalian today filed a bill banning the option to substitute an electoral aspirant who voluntarily withdraws candidacy in any forthcoming elections. Senate Majority Leader Miguel Zubiri, Senators Nancy BInay, Grace Poe, and Joel Villanueva are co-authors of the bill. While Section 77 of the Omnibus Election Code allows the substitution to replace an official candidate of a registered or accredited political party who dies, disqualified for any cause or withdraws from the electoral race, the senator pointed out that the latter has been abused for substitution over the years and is observed as a mockery of the process of filing of certificates of candidacies (COCs). In seeking to amend the Omnibus Election Code, Gatchalian proposed the replacement of a candidate if the original aspirant becomes incapacitated. "Sagrado ang balota. Kaya dapat lamang na pahalagahan natin ang paghahain ng kandidatura tuwing eleksyon. Isang pribilehiyo ang makapagsilbi sa bayan kaya dapat lamang na ang personalidad na unang napili ng partido ay buo na ang loob na tumakbo," Gatchalian said. "Maliwanag ang intensyon ng batas. Ito ay ang gawing mas maayos ang ating halalan at transparent. Naaabuso lang ng iba. Kapag nag-file ka, 'yun na, hindi na dapat palitan. Papalitan ka lang kung ikaw ay namatay o kung ikaw ay na-disqualify," he added. The rationale in limiting the grounds for substitution, the senator explained, is aimed at further strengthening and institutionalizing the political party system and leveling the election playing field in the country. Gatchalian further pointed out that before any official filing of COCs, political parties often observe a vetting process, assessing and ascertaining the qualifications of their members which include the willingness, sincerity and commitment to be the party representative for the contended elective position before they are nominated to be the standard bearers for local and national positions. Considering that the country has an election cycle of three years for local positions, and six years for national positions, political parties have sufficient time to nominate and select their respective candidates, Gatchalian stressed. Under the rules laid down by the Commission on Elections (Comelec) for next year's elections, the substitute of an aspirant or official candidate of a duly registered political party or coalition who died, withdrew his or her candidacy, or was disqualified may file a COC on or before November 15, 2021. No substitution due to withdrawal shall be allowed after the said date. The same Comelec resolution says that the substitute for a candidate who died or was disqualified by final judgement may file a COC up to mid-day of election day, May 9, 2022, provided that the substitute and the original candidate have the same surnames. # # # ________________________________________ Pag amyenda sa substitution rule ng mga kandidato sa eleksyon isinusulong ni Gatchalian Naghain si Senador Win Gatchalian ng panukala na ipagbawal na ang pagpapalit sa kandidatong nagdesisyong umatras sa pagtakbo sa halalan. Sa pangunguna ni Gatchalian, tumatayong kapwa may-akda sina Senate Majority Leader Migz Zubiri, Sen. Nancy Binay, Sen. Grace Poe, at Sen. Joel Villanueva. Pinapayagan ng Omnibus Election Code, sa ilalim ng Section 77 nito, ang pagpapalit ng opisyal na kandidato ng isang rehistrado o kinikilalang political party sakaling siya ay mamatay, ma-disqualify o umatras sa halalan. Subalit, ayon kay Gatchalian, madalas na sinasamantala ang withdrawal o pagbawi ng certificate of candidacy (COC) para makapagpalit ng kandidato at ito'y paglapastangan sa pagiging seryoso sa proseso ng paghahain ng kandidatura. Sa inihaing panukalang amyenda sa Omnibus Election Code, ipinanukala ni Gatchalian na maaring bawiin ng isang kandidato ang kanyang COC kung siya ay maging "incapacitated" o wala nang kakayahang tumakbo o manungkulan. "Sagrado ang balota. Kaya dapat lamang na pahalagahan natin ang paghahain ng kandidatura tuwing eleksyon. Isang pribilehiyo ang makapagsilbi sa bayan kaya dapat lamang na ang personalidad na unang napili ng partido ay buo na ang loob na tumakbo," sabi ni Gatchalian. "Maliwanag ang intensyon ng batas. Ito ay ang gawing mas maayos ang ating halalan at transparent. Naaabuso lang ng iba. Kapag nag-file ka, 'yun na, hindi na dapat palitan. Papalitan ka lang kung ikaw ay namatay o kung ikaw ay na-disqualify," dagdag pa niya. Paliwanag ni Gatchalian na layon ng batas na mapalakas at mapatatag ang political party system at maging mas patas ang pagsasagawa ng eleksyon sa bansa kung kaya't nagkaroon ng limitasyon sa probisyon sa pagpapalit ng mga kumakandidato sa halalan. Bago pa man ang opisyal na paghahain ng COCs, sinabi ni Gatchalian na karaniwan nang sinusuri muna ng mga partido ang kanilang mga miyembro batay sa kakayahan at kwalipikasyon pati na rin ang kagustuhan, sinseridad at kapasyahan nito na kumakatawan sa lalahuking posisyon at saka sila magdedesisyon sa nominasyon sa pagiging standard bearers, mapa lokal man o national na posisyon. At dahil tuwing tatlong taon ang pagsasagawa ng halalan para sa mga lokal na posisyon at anim na taon naman para sa national positions, ipinunto ni Gatchalian na may sapat na panahon ang mga partido para isagawa ang proseso ng pagsusuri at mamili ng kani-kanilang mga nominado at opisyal na kakatawan sa halalan. Sa inilabas na panuntunan ng Commission on Elections (Comelec) para sa halalan sa susunod na taon, ang sinumang magiging substitute o kapalit sa opisyal na kandidato ng duly-registered political party o koalisyon na namatay, umatras sa pagtakbo o diskwalipikado ay maaaring mag sumite ng COC hanggang Nobyembre 15, 2021. Matapos ang palugit na ito, hindi na papayagan ang pagpapalit ng kandidatong umatras o nag-withdraw ng kandidatura. Nakasaad rin sa nasabing resolusyon ng Comelec na maaaring maghain ng COC para palitan ang kandidatong namatay o na diskwalipikado matapos ang pinal na hatol hanggang tanghali ng araw ng halalan, May 9, 2022. Pero papayagan lamang ito kung pareho ang apelyido ng papalitan at papalit na kandidato. # # #