Press Release

October 29, 2021 SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE STATEMENT OF PRESIDENTIAL SPOKESPERSON HARRY ROQUE ON XCMG Kung selfie man 'yan o simpleng Kodak moment, ang masasabi ko lang, walang Kodak moment yung ating mga local PPE manufacturers kay Pangulong Duterte, ni hindi man lang sila nakatapak sa Malacanang.