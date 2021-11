OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE VIRTUAL PRESS CONFERENCE

September 3 palang nag-message na sa Facebook page ko si VeeJay. Hindi nga namin ito nareplyan sa dami ng mga pumapasok na mensahe sa Facebook inbox ng page ko. Makikita ninyo sa screenshots, na persistent niyang sinasabi na may impormasyon siya tungkol sa Pharmally.

Tapos, noong September 9, nag-email siya sa official e-mail ng opisina ko naman na nagsasabing may imporamsyon daw siya tungkol sa Pharmally. Ang sabi ni VeeJay ngayon na humingi daw kami ng employment documents at lumabas lang daw na Pharmally. Itong mga screenshots ang magpapatunay na hindi totoo ang sinasabi niya ngayon.

May buong salaysay din kami ni Veejay na sinumpaan niya sa harap ng notary public na magpapatunay ng testimonya niya. Ang ipapakita namin sa inyo ay dalawang affidavit. These are affidavits on two separate dates, 1st tungkol sa impormasyon niya na tinatamper ang face shields at ang 2nd ay pinabubulaanan niya clearly na siya ay binayaran.

Noong lumabas ang balitang paratang na binayaran daw siya para mag-witness sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-message din siya kay Atty. Bekema na mag-Live video pa daw para makuha ang totoong statement niya. Sinabi niya rin kay Atty. Bekema na pagkatapos noon, ay natatakot siya na may dalawang naka-motor na hinahanap daw siya.

Nakakalungkot ang development na ito. Nais ko lamang ipaalala sa lahat na may resibo kami, at yun ang nagpapatibay ng aming imbestigasyon. Wala kaming itinatago at handa kaming harapin ang mga akusasyon.

Huwag nating ilihis ang usapan mula sa bilyon-bilyong nakupit ng Pharmally sa gitna ng pandemya. Pharmally and its backers are resorting to these old tricks in an attempt to avoid explaining to the public how they used our COVID funds. Face shield nila, expired. Pati script nila, expired.

The charge to commit sedition is laughable. Holding public officials accountable is not rising publicly and tumultuously against the government.

I do not need to resort to unlawful means to point out anomalies in Pharmally's transactions. The Senate has already exposed many of these information. This is clearly a last ditch effort by Pharmally and its backers.

