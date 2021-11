Press Release

November 8, 2021 Villanueva: Vaxx mandate on state aid recipients will penalize 'jabless jobless' Any proposal to write into the 2022 national budget a provision making COVID-19 vaccination a requisite for receiving DSWD aid such the 4Ps stipend will penalize the "jabless jobless," Senator Joel Villanueva said. "Kung mayroon man pong ganoon na panukala, I think it will be dead on arrival in the Senate," said Villanueva, chairman of the Senate labor committee. "At this time vaccination status should not be a factor in the grant or denial of state services to those who needed them most," Villanueva said. He said it is still premature to impose "a vaccination mandate on welfare recipients" when the Philippines has yet "to reach the midpoint of our target number of citizens to be vaccinated." "Kung kulang pa rin po ang bakuna at hindi pa po ito nakakaabot sa lahat, then we should not deny dole outs to vaccine holdouts," Villanueva said. According to DOH's tally of COVID-19 jabs as of Nov. 6, a total of 32,402,150 have already received the first dose while 29,331,626 have gotten the second. The fully vaccinated accounts for only 38.3% of the 76 million target individuals who constitute 70% of the total population. "Kung isasama pa po ang 12 to 17 age group, mas malaki ang populasyon na dapat mabigyan ng bakuna, at malayo pa nating maabot ito," Villanueva said. He believes that vaccination remains a "supply and accessibility issue" more than a problem of "willful resistance." "Yung mga kababayan po natin na nasa socio-economic class E na mga kliyente ng DSWD ay nasa probinsya, o homeless, o kaya walang digital device o know-how on how to register online for vaccination shots," he said. Villanueva urged DSWD to use "community peer pressure" by tapping vaccinated 4Ps members in convincing their neighbors to drop their vaccine hesitancy. "DSWD clients are organized. These are the 'social platforms' that are the best conduits of pro-vaccine information," he said. Villanueva also called on DSWD to use its communications, advertising and printing budget of about P355 million for 2022 to fund an "education and information" campaign that will address concerns of "people under their sphere of influence." For 2022, the DSWD is asking for P115.67 billion to fund the 4Ps program with a target 4.4 million household beneficiaries. It will also serve 3,835,066 seniors under the Social Pension for Indigent Senior Citizens program that has a proposed budget of P23.5 billion. Among the programs lined up for 20202 are the Supplemental Feed Program for Children (P4.16 billion); Sustainable Livelihood Program (P4.86 billion); KALAHI-CIDSS (P11.1 billion); Disaster Response and Rehabilitation Program (P2 billion); and Services for Center-Based Clients (P2 billion) The DSWD has a proposed budget of P191.4 billion for 2022, up by P14.6 billion from the current P176.8 billion. ____________________________________________ Villanueva, tutol sa panukalang 'no bakuna, no ayuda' policy; Dobleng dagok ang 'jabless jobless' Anumang panukala na maglagay ng probisyon sa 2022 national budget na gawing requirement ang bakuna kontra COVID-19 bago makatanggap ng ayuda mula sa DSWD tulad ng 4Ps ay magsisilbi lamang pahirap at parusa sa mga mamamayang hindi pa nakakatanggap ng bakuna, ani Senator Joel Villanueva "Kung mayroon man pong ganoon na panukala, baka hindi ito payagan ng Senado," ayon kay Villanueva, chairman ng Senate labor committee. "Sa panahong hirap ang marami, hindi dapat maging panuntunan ang pagkakaroon ng bakuna sa pagbibigay o hindi pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga nangangailangan nito," dagdag pa ng mambabatas. Aniya, hindi dapat gawing polisiya ito lalo na't hindi pa man nangangalahati ang bansa sa target nitong bilang ng mga nabakunahan para maabot ang tinatawag na herd immunity. "Kung kulang pa rin po ang bakuna at hindi pa po ito nakakaabot sa lahat, huwag po sana nating ipagkait ang mga ayuda sa mga hindi pa nabibigyan ng bakuna," sabi ni Villanueva. Ayon sa tala ng DOH hanggang Nobyembre 6, may 32,402,150 nang nakakuha ng first dose ng bakuna samantalang 29,331,626 naman ang nakumpleto ang bakuna. Ang bilang ng fully vaccinated ay umabot lamang sa 38.3% ng 76 milyon na target mabakunahan kasi ito ang 70% ng populasyon. "Kung isasama pa po ang 12 to 17 age group, mas malaki ang populasyon na dapat mabigyan ng bakuna, at malayo pa nating maabot ito," ani Villanueva. Naniniwala ang senador na ang mababang vaccination rate ay dahil sa isyu ng supply, at hindi dahil marami ang may ayaw magpabakuna. "Yung mga kababayan po natin na nasa socio-economic class E na mga kliyente ng DSWD ay nasa probinsya, o homeless, o kaya walang digital device para magparehistro online para sa bakuna," ayon kay Villanueva. Aniya, dapat umanong gamitin ng DSWD ang database nito sa 4Ps upang kumbinsihin ang mga miyembro nito na hikayatin ang pamilya at mga kapitbahay na magpabakuna na. Dapat gamitin ng DSWD ang pondo nitong P355 milyon sa 2022 na nakalaan sa komunikasyon at advertising upang maglunsad ng kampanya para sa edukasyon tungkol sa kahalagahan ng bakuna. Para sa taong 2022, humihingi ang DSWD ng P115.67 bilyon para sa 4Ps ng target nitong 4.4 milyon na beneficiaries. Nagsisilbi din ito sa kabuuang 3,835,066 na mga senior citizen na nakakatanggap ng ayuda mula sa Social Pension for Indigent Senior Citizens program na may panukalang pondo na P23.5 bilyon. Ang ilan pa sa mga programang nakalinya sa DSWD sa susunod na taon ay ang Supplemental Feed Program for Children (P4.16 bilyon); Sustainable Livelihood Program (P4.86 bilyon); KALAHI-CIDSS (P11.1 bilyon); Disaster Response and Rehabilitation Program (P2 bilyon); at Services for Center-Based Clients (P2 bilyon) Sa kabuuan, ang hinihinging pondo ng DSWD para sa susunod na taon ay P191.4 bilyon, mas mataas ng P14.6 bilyon mula sa kasalukuyang P176.8 bilyon.