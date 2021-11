STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE ARREST OF DARGANI SIBLINGS

I commend the Senate Office of the Sergeant-At-Arms under Gen. Samonte for successfully nabbing the Dargani siblings in Davao City. Mabuhay sa kanilang matagumpay na pag-intercept sa magkapatid bago pa makasakay sa di umanong chartered flight palabas ng bansa at papuntang Malaysia.

Inaasahan natin na mas lalong uusad at mas marami pang maibubunyag sa aming imbestigasyon sa Senado tungkol dito sa mga anomalya ng Pharmally. Sana sagutin na ng maayos at ng totoo ng magkapatid na Dargani ang aming mga tanong, lalo na doon sa cost of goods sold para maikwenta talaga kung meron pa ba at magkano ang tax obligations nila at ng Pharmally sa ating gubyerno.

I expect that the Dargani siblings will now be more forthright in their testimonies. Wala na silang matatakbuhan. Wala na silang matataguan. They cannot hide from the truth.