Press Release

November 16, 2021 Gatchalian assesses pilot face-to-face classes; bats for regular COVID-19 testing of teachers Senator Win Gatchalian is pushing for regular COVID-19 tests for teachers after having witnessed Monday's start of the pilot implementation of limited face-to-face classes. Two schools in Zambales postponed the opening of in-person classes because seven teachers from both schools tested positive for the coronavirus disease after taking rapid antigen tests. "Dapat pag-isipan din natin ang regular na COVID-19 testing ng mga teachers. Pati 'yung vaccination nila ay dapat nating i-monitor nang mabuti. To minimize risks, we need to test. Kaya dapat mapondohan ang testing ng mga teachers at kung may nag-positive man, merong nakahandang suporta para sa kanila," said Gatchalian during his visit to schools that are participating in the dry run of in-person learning. To ensure the immediate provision of financial aid for teachers who test positive for COVID-19, the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture earlier urged the Department of Education (DepEd) to work with the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) in creating a special lane at the very least for teachers. Gatchalian reiterated that this would ease the burden on teachers falling ill with COVID-19 since they have to spend out of pocket first before receiving reimbursements from the state insurer. While Gatchalian observed during his visit that school officials and teachers are prepared, he also emphasized the need to provide financial support to schools to ensure adequacy of public health supplies and facilities for water, sanitation, and hygiene (WASH). The lawmaker has been pushing to make the safe reopening of schools a priority in DepEd's 2022 national budget. "What we need is support. Kailangang maipaabot natin 'yung suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng pondo upang makabili pa sila ng mga kagamitan at tuloy-tuloy ang paglilinis ng paligid. Importante sa health protocols ang pagliinis, pagbili ng mga sabon, at paggawa ng iba pang mga pasilidad," Gatchalian added. The dry run of face-to-face classes in 20 private schools is set to start on November 22. # # # ________________________________________ Regular na testing para sa mga guro isinusulong ni Gatchalian Matapos masaksihan nitong Lunes ang simula ng pilot implementation ng limited face-to-face classes, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang regular na COVID-19 testing para sa mga guro. Ipinagpaliban muna ng dalawang paaralan sa Zambales ang pagbubukas ng face-to-face classes matapos mag positibo ng pitong guro sa COVID-19 sa pamamagitan ng rapid antigen kits. "Dapat pag-isipan din natin ang regular na COVID-19 testing ng mga guro. Pati 'yung pagpapabakuna nila ay dapat nating tutukan nang mabuti. Upang mabawasan ang panganib, kailangan natin ng testing. Kaya dapat mapondohan ang testing ng mga teachers at kung may nag-positibo man, merong nakahandang suporta para sa kanila," ani Gatchalian sa kanyang pagdalaw sa mga paaralang napiling magsagawa ng limited face-to-face classes. Upang matiyak ang agarang tulong pinansyal sa mga gurong nagpopositibo sa COVID-19, hinimok ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang Department of Education (DepEd) na makipag-ugnayan sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa paglikha ng special lane para sa mga guro. Ayon kay Gatchalian, maiibsan nito ang pasanin ng mga gurong nagpopositibo sa COVID-19 lalo na't kinailangan muna nilang mag-abono bago makatanggap ng reimbursement mula sa PhilHealth. Sa paglilibot kahapon ni Gatchalian, nakita niyang puspusan ang naging paghahanda ng mga guro at mga school officials sa unti-unting pagbabalik ng face-to-face classes. Ngunit para sa senador, kinakailangang tugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga paaralan upang maipatupad ng mga ito ang public health protocols, kabilang ang pagbili ng mga health supplies at pagpapatayo ng sapat na pasilidad sa water, sanitation, and hygiene (WASH). Isinusulong ng mambabatas na gawing prayoridad sa 2022 DepEd budget ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan. "Ang kailangan natin ay suporta. Kailangang maipaabot natin 'yung suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng pondo upang makabili pa sila ng mga kagamitan at tuloy-tuloy ang paglilinis ng paligid. Importante sa health protocols ang paglilinis, pagbili ng mga sabon, at paggawa ng iba pang mga pasilidad," dagdag ni Gatchalian. Nakatakda namang magsimula sa Nobyembre 22 ang dry run ng limited face-to-face classes sa dalawampung (20) pribadong mga paaralan. # # #