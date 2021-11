OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE VIRTUAL PRESS CONFERENCE

*Please see attached presentation

Magandang umaga po sa lahat.

May dalawang mahalagang dokumento po na nakuha ang aking opisina patungkol sa patuloy nating imbestigasyon sa Pharmally.

Una, ang totoong presyo ng chartered flight nina Mohit at Twinkle Dargani. At ang ikalawa, ang incident report sa Davao International Airport noong November 14, 2022.

Nais kong simulan itong ating press conference upang ipaalala sa lahat ang income tax na binayaran ng magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani dahil mahalaga ito sa ibabahagi ko ngayong umaga.

Magfocus na lang tayo sa latest figures. Noong 2019 before the pandemic, Mohit paid 22-thousand pesos, while Twinkle's information is unavailable. In 2020, sa kasagsagan ng pandemya, at sa panahong nagkaroon ng sizeable deals ang kanilang kompanyang Pharmally sa gobyerno, nagtala si Mohit Dargani ng higit 97-thousand pesos taxes paid, at si Twinkle naman ay one-thousand pesos. Mapapa-sana all ka na lang talaga.

Kaya naman laking gulat namin nang matanggap namin ang dokumentong ito, na nagpapakitang mayroong nagbayad ng 37-thousand US-dollars para sa chartered flight nilang magkapatid papuntang Davao, at ayon sa flight details, after Davao, pupunta silang Kuala Lumpur. Mga kasama, sa mabilisang computation, yan po ay 1.850 million pesos for just one flight. At sa totoo lamang, ang resibo na ito na nagpapakita ng halaga na yan ay nagpapakita ng bayad pa lamang para sa eroplano. Again, sana all. Parang nag-book lang ng halagang 2-milyong byahe sa app.

On our end, in the interest of due diligence, we also tried to estimate if this was how much a chartered flight is. Kaya nagpaquote kami sa ibang flight service sa parehong itinerary na nakasaad sa dokumento kanina: mula Singapore, pupunta sa Davao, tapos sa Kuala Lumpur, at pabalik ng Singapore. Sa isang midsize na chartered flight, ang quote po na ibinigay sa amin ay mas mataas pa nga, nasa 91-thousand dollars, tulad ng nakikita nyo sa inyong screen.

Kaya ang nais kong itanong sa susunod na hearing ay ito: Kung kinaya ng mga Darganis na magbayad ng ganyang halaga, na halos 2-milyon pesos para sa isang chartered flight, mukhang hindi tama ang income tax na binayaran nila. At bukod pa dyan, kung hindi sila ang nagbayad, ang tanong tuloy, sino ang nagbayad? The Darganis must be very important to that person who paid for it.

Ngayon, para naman sa ikalawang dokumento, hawak natin itong Incident Report sa Davao Airport noong Nov. 14, ang araw na naaresto ng ating mga opisyal ang magkapatid na Dargani, matapos ang mahabang panahon ng kanilang pagtatago, at sa balwarte pa mismo ni Presidente Duterte.

Let me quote from the incident report:

"Upon arrival of the passengers, they were presented to the immigration personnel at the ramp near the aircraft and were checked personally one by one with their passport, and they were allowed to board the aircraft."

Very obvious that despite the fact that Immigration Lookout Bulletin Order was already issued against the Darganis as early as September 25, muntik pa silang makalusot sa ating gates. Ano ba ang procedure? Paano at pinasakay pa sila ng aircraft?

Additionally, Since my committee exposed the pastillas scheme, interesado ako to dig deeper. But could it be possible na nabigyan ng pastillas itong mga frontline immigration officer? OR BAKA NAMAN SILA ANG NAKATULONG NA MAINFORM ANG MGA AWTORIDAD KUNG KAYA DAPAT SILA PASALAMATAN? What is the story?

And the biggest question of all: Is there a reason kung bakit Davao airport ang pinili nilang departure point? That is all, mga kasama. I am ready for all your questions.