Press Release

December 8, 2021 Gatchalian assesses limited face-to-face classes in NCR Senator Win Gatchalian, who recently visited participating schools in Valenzuela for the limited face-to-face classes, shared the observation of teachers and school officials in the city that the lack of face-to-face classes for more than a year took a toll on the social skills of children. For Gatchalian, learning recovery should not only focus on academics but should give equal emphasis on the social and emotional development of children. "Nakita natin na mahalaga ang face-to-face classes hindi lang dahil sa academics, dahil dito rin sila natututo pagdating sa kanilang social skills," Gatchalian added. Earlier this year, Gatchalian filed Senate Bill No. 2355 or the Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act to institute a nationwide learning recovery program. The proposed ARAL program aims to benefit struggling learners and focus on the most essential learning competencies on Language, Mathematics, and Science. Aside from helping learners with academic recovery, the proposed program also seeks to provide the adequate provision of nutritional, social, emotional, and mental health support to learners. While the Omicron variant of COVID-19 has not been detected in the country, Gatchalian emphasized that its threat should not be taken lightly as more schools join the pilot implementation of limited face-to-face classes. On December 6, over 2,000 learners from 28 schools in the National Capital Region participated in the dry run of limited face-to-face classes. Gatchalian hopes that all learners in the country can participate in limited face-to-face classes by January 2022. He admits, however, that Omicron could affect the expansion of limited face-to-face classes, especially if it ends up being more transmissible than other variants including Delta. Omicron has been detected in 38 countries to date but it has not been linked to any deaths. "Kung ang Omicron ay hindi naman malala, sa tingin ko kayang magbukas ng limited face-to-face classes ang iba pang mga paaralan sa January. Pero kapag ang Omicron ay malala, then we have no choice kundi maging mas maingat at baka pwedeng i-postpone pa ang pagbubukas ng mas maraming paaralan," said Gatchalian, chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Gatchalian: Social skills ng kabataan dapat tutukan sa pagbabalik ng face-to-face classes Apektado ang social skills ng mga kabataan matapos ang mahigit isang taong walang face-to-face classes. Ito ang isa mga obserbasyong ibinahagi ni Senador Win Gatchalian sa kanyang pagsusuri sa pagbubukas ng limited face-to-face classes sa National Capital Region (NCR). Naglibot si Gatchalian sa mga paaralan sa Valenzuela na lumahok sa limited face-to-face classes. Sa kanyang pag-iikot, iniulat ng mga guro at mga school officials sa senador ang kanilang obserbasyong apektado ang social skills ng mga kabataan matapos ang mahigit isang taon ng distance learning. Giit ni Gatchalian, hindi lamang ang academics dapat ang tutukan pagdating sa learning recovery. Aniya, dapat ding bigyan ng pagpapahalaga ang social at emotional development ng mga kabataan. "Nakita natin na mahalaga ang face-to-face classes hindi lang dahil sa academics, dito rin sila natututo pagdating sa kanilang social skills," pahayag ng senador. Matatandaang inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 2355 o ang Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act upang magtatag ng learning recovery program sa buong bansa. Layon ng panukalang ARAL Program na matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa kanilang mga aralin. Tututukan ng naturang programa ang "most essential learning competencies" sa Language, Mathematics, at Science. Maliban sa academics, tututukan din ng panukalang programa ang pagbibigay ng sapat na probisyon sa pangangailangang pang-nutrisyon, social, emotional, at mental health ng mga mag-aaral. Bagama't ang Omicron variant ng COVID-19 ay hindi pa nadidiskubre sa bansa, binigyang diin ni Gatchalian na hindi ito dapat maliitin lalo na't nadadagdagan ang bilang ng mga paaralang sumasali sa pilot implementation ng limited face-to-face classes. Noong Disyembre 6, mahigit dalawang libong mag-aaral mula sa dalawampu't walong mga paaralan sa NCR ang lumahok sa dry run ng limited face-to-face classes. Umaasa si Gatchalian na makakalahok na ang lahat ng mga mag-aaral sa limited face-to-face classes sa Enero 2022. Ngunit aminado siya na maaaring makaapekto rin sa binabalak na pagpapalawig ng face-to-face classes ang banta ng Omicron variant, lalo na kung mapapatunayang mas nakakahawa ito. Nadiskubre na sa halos apatnapung (38) mga bansa ang Omicron ngunit wala pang pasyente ang naiulat na namatay kaugnay nito. "Kung ang Omicron ay hindi naman malala, sa tingin ko kayang magbukas ng limited face-to-face classes ang iba pang mga paaralan sa Enero. Pero kapag ang Omicron ay malala, wala tayong magagawa kundi maging mas maingat at baka pwedeng ipagpaliban pa ang pagbubukas ng mas maraming paaralan," ani Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.