Villanueva: Simple bodycams of Customs personnel may help curb agri products smuggling, save farm jobs

An affordable and available gadget could save Filipino jobs lost to reported rampant smuggling of agricultural products, Senator Joel Villanueva, chair of the Senate labor and employment committee, said.

Taking the lead from the police, Bureau of Customs personnel should start wearing body cameras during raids and inspections on imported food shipment, Villanueva said.

"If there is video recording of Customs procedures, it can protect local farmers from unfair trade practices," he said.

"Yung mga pulis nga na nanghuhuli ng mandurukot na tumangay ng isang cellphone, may body cam. Dapat ganun rin po ang Customs police na magbubukas ng container van na puno ng bawang, sibuyas, karne ng baboy, at iba pang mga produkto na kadalasang pinupuslit ng mga smuggler," Villanueva said.

Villanueva said "downloadable footage of an apprehension will aid in the prosecution of smugglers."

"And because an officer will not be recording his own misdeeds, the body cam is a deterrent to unethical practices," he said.

"It is an anti-bribery device. Kung may ipapalusot ka, at nakita mong may bodycam ang nag-iinspeksyon ng kargamento mo, madali pong mababawasan ang mga magtatangkang manuhol," Villanueva added.

Funds needed to equip Customs personnel with bodycams is a drop in the bucket of the taxes and duties it collects, he said.

Aside from body cams, Villanueva surmised that these gadgets could also be complemented by "hulicams" such as dashcams mounted on BOC vehicles. These cameras could be linked as part of an elaborate CCTV network, "in which every van movement in every port can be monitored by the Customs Commissioner from his office," he explained.

"Yung mga naghahatid nga ng pizza, may dash cam. Yung bakery sa kanto, may CCTV. Tapos ang Bureau of Customs, wala?" Villanueva said.

He said these are available and affordable technology and gadgets. "BOC cannot plead poverty of knowhow and funds as an excuse in not buying them."

"Dapat isama na po sa procurement budget ng mga 'yan sa annual budget nila," he said.

"There should be a digital receipt from stationary and portable cameras. Pag binuksan ang isang van, dapat nakasuot po ng body cam ang mga tauhan na gagawa ng inspection," he said.

After years of delay, the PNP had started mounting body cams on personnel serving court warrants and those conducting arrest and seizure operations.

Villanueva: Bodycams para sa Customs kontra smuggling ng produktong agrikultura, makakapagsalba ng trabaho sa bukid

Abot-kayang gadget lang ang katapat ng malawakang at tahasang smuggling ng produktong agrikultura na makakapagsalba ng libo-libong trabahong bukid, ayon kay Senator Joel Villanueva.

Paliwanag ni Villanueva, chairman ng Senate labor committee, maaaring gayahin ng Bureau of Customs ang ginawa ng PNP na nagsimula nang magsuot ng tinatawag na "bodycams" habang nagsasagawa ng raid o inspeksyon sa mga inangkat na pagkain mula sa ibang bansa.

"Kung may video recording ng operasyon ng Customs, mapo-protektahan po ang mga lokal na magsasaka laban sa hindi patas na kalakaran sa kalakalan," ani Villanueva.

"Yung pulis nga na nanghuhuli ng mandurukot na tumangay ng isang cellphone, may body cam eh. Dapat ganun rin po ang Customs police na magbubukas ng container van na puno ng bawang, sibuyas, karne ng baboy, at iba pang mga produkto na kadalasang pinupuslit ng mga smuggler," dagdag pa niya.

Sabi pa ng senador, ida-download lamang ang footage ng pag-aresto sa mga may-sala at maaari na itong magamit sa kanilang prosekusyon.

"At dahil may suot na bodycam, magdadalawang-isip rin po ang Customs officer na may suot nito na labagin ang batas," sabi ni Villanueva.

"Anti-kotong at anti-suhol device na ito. Kung may ipapalusot ka, at nakita mong may bodycam ang nag-iinspeksyon ng kargamento mo, madali pong mababawasan ang mga magtatangkang manuhol," Villanueva added.

Ang kakailanganing pondo ng Customs sa pagbili ng mga bodycams ay maliit lamang ang halaga kumpara sa perang makokolekta nito ng tama at walang bahid katiwalian.

Iminungkahi din ni Villanueva na kasama ng bodycams ay maglagay na din ng mga "hulicams" ang Customs sa mga sasakyan nito na naka-link sa isang sistema ng mga camera kasama ang mga CCTV na pwedeng mapanood ng Customs Commissioner mula sa kanyang tanggapan.

"Yung mga naghahatid nga ng pizza, may dash cam. Yung bakery sa kanto, may CCTV. Tapos ang Bureau of Customs, wala?" ani Villanueva.

Mura lang din aniya ang mga gadget na ito, pero malaki ang magiging epekto sa koleksyon ng ahensya ng tamang buwis.

"Dapat isama na po sa procurement budget ng mga 'yan sa annual budget nila," aniya.

"May digital resibo pa ang mga ito. Pag binuksan ang isang van, dapat nakasuot po ng body cam ang mga tauhan na gagawa ng inspection," sabi ni Villanueva.