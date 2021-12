Press Release

December 18, 2021 Pangilinan calls on all Filipinos, international aid agencies to help typhoon Odette victims "Pakikiisa sa ating mga kababayan na nasalanta ng panibagong trahedya na dumating habang lahat tayo ay naghahanda sa kapaskuhan. Ang tradisyon ng Pasko na pagbibigayan ay mas makabuluhan kung ishe-share natin ang ating mga biyaya sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Marami pang lugar ang walang Internet o phone signal kaya hirap ding malaman ang extent ng pagkasalanta. Doon sa mga nire-report sa atin, marami ang nawalan ng bahay at walang mababalikan, magpa-Pasko pa naman. Ang pinaka-urgent na kailangan ngayon ay: pagkain, tubig, at gamot sa sipon, ubo, at lagnat - pati na sa mga bata. Ang volunteer office po namin ni VP Leni ay bukas sa anumang inyong maitutulong. Pwede pong dumaan mismo sa office (248 Katipunan Avenue, Quezon City), o mag-donate sa ating Angat Buhay partner, Tanging Yaman Foundation (Metrobank: 4487448013142, BPI: 9601000242). Walang ambag na maliit, lahat may halaga. Muli nating ipamalas sa buong mundo na sa kabila ng napakaraming pagsubok na ating kinakaharap, ang mga Pilipino ay likas na may malaking puso at pagmamahal sa kapwa. Tayo ay Pilipino, titindig tayo muli sabay-sabay, sama-sama."