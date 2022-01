STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: mandatory quarantine violation

I express my grave concern over reports that a certain hotel in Makati City allegedly allowed a person under mandatory quarantine to sneak out of its premises, later seen in a local bar in the city last December 23.

As Chair of the Senate Committee on Health, I demand that a thorough and immediate investigation be conducted on the matter. I laud the DOT and other agencies for their prompt action.

And I appeal to DOJ and NBI to look at possible syndicate operating where people required to undergo the mandatory quarantine are able to skip it by paying certain sums of money. Kaya dapat tingnan din kung meron bang modus operandi, mula sa mga paliparan hanggang sa mga quarantine facilities.

Kasuhan kung kinakailangan at parusahan na naaayon sa ating batas. Tingnan din dapat kung ano ang mga liabilities ng hotel at ipataw ang kaukulang parusa. Hindi natin pinapalampas ang mga ganitong klaseng gawain.

Hindi biro ang kinakaharap nating pandemya at napakalaki na nang nagastos ng gobyerno sa ating COVID-19 response. Lalo na ngayon, ayon sa pinakahuling ulat, na umakyat na naman ang positivity rate ng COVID-19 sa NCR at 14%. Posibleng magdulot ito ng muling pagtaas ng bilang ng mga kaso sa buong bansa.

Dapat walang pabor-pabor pagdating sa regulasyon. Kahit taga gobyerno ka man o marami kang perang pambayad, dapat maparusahan ka kung mapatunayang may paglabag kang ginawa. Sana magsilbi itong babala sa lahat.