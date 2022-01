Press Release

January 23, 2022 Kiko Pangilinan on Magnifico win: "Sama-sama ang sambayanang Pilipino na nagbubunyi sa tagumpay ng ating kababayan na si Mark "Magnifico" Magsayo sa kanyang tagumpay bilang bagong kampeon sa featherweight division. Hindi lamang karangalan ang ibinibigay ni Magsayo sa ating lahat kundi pag-asa na ang mga Pilipino ay may tapang at kakayanan na magtagumpay sa gitna ng anumang pagsubok gaya ng kinakaharap nating pandemya at ang katatapos na bagyong Odette na sumalanta sa Pilipinas kabilang na ang Bohol kung saan isinilang ang ating kampeon.