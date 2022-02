Chiz Escudero welcomes Team Robredo-Pangilinan in Sorsogon

SORSOGON CITY, SORSOGON, FEB. 9 -- Incumbent Sorsogon Governor Francis "Chiz" Escudero on Wednesday welcomed and introduced the tandem of presidential candidate Leni Robredo and her running mate Francis "Kiko" Pangilinan to his kababayan Sorsogueños, describing the tandem as "dignified" and with "good track record".

"Napatunayan na natin ang kaya niyang magawa hindi lang sa Sorsogon, hindi lang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas. Proud akong ipakilala sa inyo ang napakasipag, mabait, mapagkakatiwalian, at tapat, ang nag-iisang babaeng presidential candidate [Vice President Leni Robredo]," Escudero, who seeks a return to the Senate, said in local dialect.

"Siya ay hindi lang anak ng Bicol, kundi anak mismo ng Sorsogon, partikular na ng Bulan [Sorsogon]," he added.

Of Pangilinan, Escudero said they have much in common, including famous wives.

"Kapag nag-uusap kami ni Kiko, parati kaming nagbibiruan na mas sikat ang mga asawa namin. Kapag nasa labas kami at may nagpapa-picture, akala namin sa amin magpapa-picture, sa mga asawa pala namin," the governor said in local dialect.

"Kasabayan ko po si [Senator Kiko] sa UP College of Law at sabay din kaming nag-take ng bar exams. Sabay kami nagdasal na makapasa sa bar. Nakasama ko din siya sa Senado sa napakatagal na panahon," he added.

To the Sorsogueños, Pangilinan spoke of his advocacy for food security and pushing for pro-agriculture reforms, including Sagip Saka which mandates government to purchase the produce of farmers and fishermen directly without public bidding.

"Bilang dating food security secretary, bibigyan din natin ng diin ang problema ng pagkain. Ang ama ng ating governor, dating Secretary of Agriculture," Pangilinan reminded Sorsogueños.

"Kapag binigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka't mangingisda, gaganda ang ani, gaganda ang huli. Dadami ang produktong agrikultura at pagkain sa merkado. Marami ng baboy. Marami ng karne. Marami ng manok. Marami ng gulay. Marami ng bigas. Pag marami na ang pagkain... lahat tayo makikinabang sa mura at abot-kayang pagkain. 'Ika nga, 'Hello pagkain. Goodbye gutom,'" Pangilinan said.

Pangilinan also reminded Bicolano voters in this province to go beyond personality politics and look at the candidates' track record and expertise when they choose the next leaders of the country in May.

"At ako ay naniniwala na sa lahat ng mga kumakandidato ang pinaka-kwalipikado, ang walang bahid ng korupsyon , ang inuuna lagi ang pinaka mahirap, ang pinaka kapos, ang ating magsasaka, manggagawa, mangingisda, ang mga nasa laylayan ay ang track record walang iba kung hindi ang Robredo-Pangilinan tandem," Pangilinan said during the second-day of the Robredo-Pangilinan campaign in Bicol region.

"Kaya naman kinakailangan nating suportahan ang ating tandem para tiyakin na iyong ating bukas ay mas maganda. Mas magandang bukas, ang ating boto ang lunas," he added.

The lawmaker urged voters to use their power to vote and to change the course of the country and for the future of the next generation.

"Minsan lang sa anim na taon na bawat isa sa atin ang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil tayo ang mamimili kung sino ang bibigyan natin ng pwesto. Tayo bilang mga mamamayan ang pinakamakapangyarihan tuwing eleksyon lalo na tayo ang pipili ng pinaka mga matataas na opisyal ng ating gobyerno," he said.

"Ang kinabukasan ng 100 milyong Pilipino ang nakataya sa darating na eleksyon, ang kinabukasan ng ating mga anak, kaya nararapat maging mapanuri tayo. Hindi tayo basta-basta kung sinu-sino ang pipiliin dahil kung barko halimbawa ang ating bansa, ang pipiliin natin yung kapitan kinakailangang mahusay," Pangilinan added.