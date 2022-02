Press Release

February 12, 2022 Gatchalian reiterates importance of pediatric COVID-19 vaccination in reopening schools Senator Win Gatchalian has emphasized the importance of vaccinating all eligible learners to further ensure the safe resumption of face-to-face classes nationwide. Gatchalian reiterated that based on available data and the advice of experts, children aged 5 to 11 will benefit from COVID-19 vaccines which are proven to prevent severe disease, hospitalization, and death. "Ang pagpapabakuna ang susi natin para makabalik na tayo nang ligtas sa face-to-face classes. Marami ibang bansa ang nauna nang magbakuna ng mga 5 to 11 years old at nakita natin na ang bakuna ay ligtas at epektibo laban sa COVID-19," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Kaya naman hinihikayat ko ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak upang sila ay maging ligtas, lalo na sa kanilang pagbabalik sa paaralan," the lawmaker added. He also emphasized the devastating effect of prolonged school closures, including learning and productivity losses, which will lead to economic scarring. To date, only the COVID-19 vaccine by Pfizer-BioNTech has received the Food and Drug Administration's (FDA) approval for the inoculation of minors aged 5 to 11. Doses for this age group, however, are reformulated. In a joint statement, the Philippine Pediatric Society (PPS) and the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines said that broad vaccination would help reduce the burden of COVID-19 among children. A study by the New England Journal of Medicine published in January 2022 showed that among children aged 5 to 11, the Pfizer-BioNTech vaccine's efficacy is 90.7%. It added that most vaccine adverse effects recorded one month after the second dose were mild to moderate. These pediatric groups pointed out that COVID-19 among children has serious consequences such as Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C), which is most frequent among children 5-11 years old. MIS-C is a condition which could lead to the inflammation of body parts such as the heart, lungs, kidneys, brain, skin, eyes, or gastrointestinal organs. The pediatric groups pointed out that based on the experience of the United States, two doses of the COVID-19 vaccine reduced the likelihood of MIS-C by 91% and that 95% of children hospitalized for MIS-C were unvaccinated. The pediatric vaccination of 5 to 11 recently kicked off in select sites in the National Capital Region. The government targets to inoculate 15.5 million in this age group. # # # ________________________________________________________ Gatchalian: Pagbabakuna ng mga mag-aaral mahalaga sa pagbabalik ng face-to-face classes Muling binigyang diin ni Senador Win Gatchalian ang pagbabakuna ng mga mag-aaral na nasa wastong edad upang matiyak ang ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes. Tinukoy ni Gatchalian ang datos at ang payo ng mga eksperto, kung saan ipinapakitang ang mga batang may edad na lima (5) hanggang labing-isa (11) ay mabibigyang proteksyon ng mga bakuna, lalo na mula sa malubhang pagkakasakit, pagkaka-ospital, at pagkamatay dahil sa COVID-19. "Ang pagpapabakuna ang susi natin para makabalik na tayo nang ligtas sa face-to-face classes. Marami nang bansa ang nauna nang magbakuna ng mga 5 to 11 years old at nakita natin na ang bakuna ay ligtas at epektibo laban sa COVID-19," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Kaya naman hinihikayat ko ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak upang sila ay maging ligtas, lalo na sa kanilang pagbabalik sa paaralan," dagdag na pahayag ng senador. Muli ring iginiit ni Gatchalian ang matinding pinsalang dulot ng kawalan ng face-to-face classes, kabilang ang learning at productivity losses na magdudulot ng matinding dagok sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech ang aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) para sa pagbabakuna ng mga batang may edad lima (5) hanggang labing-isang taong (11) gulang. Ngunit mas mababa ang dosage ng bakunang ito para maging akma sa naturang age group. Sa isang pahayag, nanindigan ang Philippine Pediatric Society (PPS) at ang Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines (PIDSP) na makatutulong ang pagbabakuna upang labanan ang COVID-19 sa mga kabataan. Ayon sa isang pag-aaral ng New England Journal of Medicine na lumabas noong Enero, ang COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech ay may 90.7% na efficacy sa mga batang lima (5) hanggang labing-isang (11) taong gulang. Kung may side effects man ang bakuna isang buwan matapos ang second dose, karamihan ng mga ito ay mild o moderate lamang. Dagdag pa ng mga pangkat na ito, kabilang sa mga pinakamatinding epekto ng COVID-19 sa mga bata ang Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) na pinakalaganap naman sa mga batang lima (5) hanggang labing-isang (11) gulang. Ang MIS-C ay isang kondisyon na nagdudulot ng inflammation o pamamaga sa mga bahagi ng katawan tulad ng puso, baga, utak, mga mata, at iba pa. Batay sa karanasan ng Estados Unidos, nabawasan ng siyamnapu't isang porsyento ang posibilidad na magkaroon ng MIS-C matapos ang dalawang dosage ng COVID-19 vaccine. Siyamnapu't limang (95) porsyento rin ng mga batang naospital dahil sa MIS-C ay hindi bakunado. Nagsimula kamakailan ang vaccination ng mga batang lima (5) hanggang labing-isang (11) taong gulang sa mga piling lugar sa National Capital Region. Balak ng pamahalaan na mabakunahan ang mahigit labinlimang milyon (15.5) sa naturang age group. # # #