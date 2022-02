Press Release

February 16, 2022 STATEMENT OF KIKO PANGILINAN ON UKRAINE "Tinatawagan natin ang DFA, DOLE, at OWWA na maghanda na sa anumang maaaring mangyari sa Ukraine. Dapat makipag-ugnayan na agad ang DFA sa pamahalaan ng Ukraine para sa posibleng pag-evacuate at repatriation ng ating mga kababayan doon. Merong mga 600 na Pinoy ang nandoon na nagtatrabaho bilang household worker o sa IT, sabi ng Ukraine government. At marami sa kanila ang nakatira sa capital mismo ng Kyiv o malapit dito. Sabi ng non-resident ambassador of Ukraine to the Philippines, wala pa raw silang natatanggap ng request for assistance mula sa gobyerno natin dito sa Manila. Alam na natin ito. Gawin na natin ito."