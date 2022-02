Press Release

February 17, 2022 Gatchalian: 'Dugo-dugo' gang will be out of business once SIM card registration becomes a law Mandating the registration of subscriber identification module (SIM) cards would mark the end of an era to the modus operandi called "dugo-dugo" or "budol-budol," Senator Win Gatchalian said. "Matutuldukan na sa wakas at maagap nang malulutas ng mga awtoridad ang mga kriminal sa likod ng ganitong klaseng modus kapag naging batas na ang SIM card registration," said Gatchalian, proponent of the SIM Card Registration Act now awaiting the president's signature. Nearly two weeks after the Senate and the House of Representatives ratified the measure that aims to eradicate phone-aided criminal activities, a 14-year-old fell prey to a "dugo-dugo" gang that stole almost P10 million worth of her parents' money and jewelry. It will prove too difficult to carry out such a scheme once the bill becomes a law as all SIM subscribers, including those with active services, shall be required to register with their respective public telecommunications entity (PTE) within a year from effectivity of the measure. Failure to register within the prescribed period shall authorize the PTEs to automatically deactivate or retire the SIM card number. Those found to have used fictitious identities to register SIM cards will face imprisonment of no less than six years or a fine of up to P200,000 or both, Gatchalian said. The re-electionist senator said the same penalty shall be imposed to those spoofing registered SIM cards with the intent to defraud, cause harm or wrongfully obtain anything of value. The use of unregistered SIM cards makes untraceable the identity of the scammers who trick unsuspecting household members into helping them get hold of the homeowners' cash and valuables, the senator said. "These kinds of criminal activities will finally be deterred. While our laws provide for equal access to communication, this kind of liberty may be curtailed if the use of such technology is abused and used to commit nefarious acts," Gatchalian said. For the past eight years, Gatchalian pursued the enactment of the measure, initially to address phone-aided terrorism. SIM card registration law ang tatapos sa operasyon ng mga 'dugo-dugo' gang - Gatchalian Katapusan na ng operasyon ng modus na tinatawag na "dugo-dugo" o "budol-budol" kapag umiral na ang batas na pagpaparehistro ng subscriber identification module (SIM) card, sabi ni Senador Win Gatchalian. "Matutuldukan na sa wakas at maagap nang malulutas ng mga awtoridad ang mga kriminal sa likod ng ganitong klaseng modus kapag naging batas na ang SIM card registration," ani Gatchalian na nagsulong sa panukalang SIM Card Registration Act na naghihintay na lang ng pirma ng pangulo upang maging ganap nang batas. Makaraan ang halos dalawang linggo matapos pagtibayin ng Senado at Kamara ang nasabing panukalang batas na naglalayong puksain ang mga krimen gamit ang mga hindi rehistradong SIM card, isang 14 anyos ang nabiktima ng "dugo-dugo" gang at nanakaw ang halos P10 milyong halaga ng pera at alahas ng kanyang mga magulang. Mahihirapan nang maisagawa ang mga ganitong klaseng krimen kapag naging batas na ang pagpaparehistro ng lahat ng SIM subscribers, kabilang ang mga may active services, dahil kailangang magrehistro sa kani-kanilang public telecommunications entity (PTE) sa loob ng isang taon ang mga gumagamit ng SIM card. Mapipilitan ang mga PTEs na i-deactivate o i-retiro ang numero ng SIM card kung hindi ito nakarehistro sa loob ng itinakdang panahon ng batas. Mahaharap sa pagkakakulong ng hindi bababa sa anim na taon o multang aabot sa P200,000 ang mga mapapatunayang nameke ng kanilang pagkakakilanlan para magparehistro ng SIM card, sabi ni Gatchalian. "Ang mga ganitong uri ng kriminal na aktibidad ay mapipigilan na natin. Bagama't ang ating mga batas ay nagbibigay ng pantay na access sa komunikasyon, ang ganitong uri ng kalayaan ay maaaring bawiin kung ang paggamit ng naturang teknolohiya ay kinakasangkapan upang makagawa ng mga karumal-dumal na krimen," sabi ni Gatchalian. Sa nakalipas na walong taon, walang humpay ang pagtataguyod ni Gatchalian na maisabatas ang nasabing panukala na sa simula ay ninais niyang magamit upang sugpuin ang paghahasik ng terorismo sa bansa gamit ang mga hindi rehistradong SIM card.