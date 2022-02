Press Release

February 25, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE ANNIVERSARY OF THE DETENTION OF SENATOR LEILA DE LIMA Ang ikalimang taon ng pagkakulong ni Senator Leila De Lima sa bisa ng mga walang basehan na akusasyon ay nanatiling malaking dagok sa ating kalayaan at katarungan. Hindi krimen ang lumaban sa katiwalian at pang-aabuso sa taumbayan. Hindi krimen ang pagpuna sa kamalian at kabulukan ng mga nasa kapangyarihan. Tayo ay isang demokrasya, hindi isang diktadurya. Patuloy kaming nakikiisa kay Senator Leila De Lima sa kanyang laban para sa katotohanan at hustisya, hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat Pilipino. Gaya ni Senator Leila, tuloy ang ating ating paniningil para sa tunay na hustisya.