De Lima lauds women for tirelessly fighting for equality, democracy amid attacks

Re-electionist Senator Leila M. de Lima lauded women across the world who continue to fight for human rights, equality and democracy despite attacks, harassment and persecution by misogynistic and abusive individuals.

In a video message for the International Women's Day today (March 8), De Lima conveyed her solidarity in promoting women empowerment.

"Saludo po tayo sa mga kapwa natin kababaihan, na sa kabila ng dinanas at patuloy na dinaranas na pangmamaliit, pambabastos, panggigipit at pagyurak sa kanilang karapatan at pagkatao ay patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng lahat at ng ating demokrasya. Hindi sumuko, hindi nagpatinag, sa halip ay lalong nagpakatatag," she said.

"Sa gitna ng pinakamatitinding krisis, ang kolektibong pagkilos ng kababaihan ay puwersang matatag, hindi natitinag. Nandito tayo ngayon dahil pinili ng mga kapwa natin babae na bumalikwas sa nakagisnan, na pumalag sa nakasanayan," she added.

De Lima, who has been arbitrarily detained since Feb. 24, 2017, continues to receive misogynistic attacks from Mr. Duterte and his lackeys merely because she consistently opposed the present administration's deadly and oppressive policies.

A social justice and human rights champion, De Lima said that her continued unjust detention did not stop her from standing up for women's rights and well-being.

"Kaya naman bilang pagpapahalaga at pagpapatuloy ng laban, makakaasa kayo sa puspusan kong pagsusulong ng mga batas at resolusyon sa Senado para protektahan ang ating mga karapatan bilang babae, bilang ina, bilang Pilipina," she said.

In her message, De Lima also thanked her fellow women for standing by her, adding that she will continue fighting with them to put an end to all oppressive policies.

"Naramdaman ko ang inyong pagmamahal lalo na sa mga unang nanindigan sa aking tabi noong pilit na binabastos at niyuyurakan ang aking pagkakababae sa Kongreso, sa media at social media.

"Lubos ko rin itong naramdaman sa mga nanay at mga misis na inulila ng drug war, na sa kabila ng pagdadalamhati, ay lagi't lagi akong pinaalalahanan na 'lalaban tayo, Sen. Leila, lalaban tayo,'" she said.

"Katulad ng dati kong sinabi, at lagi kong sasabihin sa lahat ng panahon: Sapagkat ang maging babae sa panahon ng ligalig ay maging babaeng lumalaban.

"Hanggang ang mga sipol at hipo ay tuluyan nang mangimi. Hanggang ang panaghoy ng inang inulila ay maging kolektibong sigaw ng pagkamit ng hustisya. Patuloy tayong lalaban. Lagi tayong maninindigan," she added.

This 18th Congress, De Lima filed Senate Bill (SB) No. 378 protecting women in state custody and SB No. 622 increasing the age of consent, which was recently enacted into law to protect minors against rape and other forms of sexual exploitation.