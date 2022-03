Press Release

March 9, 2022 Gatchalian calls for increased vigilance vs hoarders, profiteering amid high fuel prices In the absence of the imposition of a price ceiling on basic necessities amid rising prices of fuel products, Senator Win Gatchalian called for increased vigilance against unscrupulous traders engaged in unwarranted acts that can affect the prices of prime and basic commodities. "Maging mapagmatyag tayo sa anumang pagtatangka ng ilang mapagsamantalang negosyante sa kasalukuyang sitwasyon. May ilan na nagtataas ng presyo ng mga bilihin kahit na walang sapat pang dahilan para gawin ito o kaya naman ay itinatago ang kanilang mga produkto para ibenta kapag mataas na ang presyo," Gatchalian said. The re-electionist senator called on the consumers' sectors, agricultural producers' sector, trading sector, and manufacturers' sector to work closely with the Department of Trade and Industry (DTI) and the Department of Agriculture (DA) in monitoring any illegal acts of price manipulation, hoarding, profiteering, and cartel activities. Gatchalian, Vice Chairperson of the Senate Committee on Economic Affairs, said Section 15 of the Price Act or Republic Act No. 7581, provides for the penalty of imprisonment of not less than five years to 15 years and fine of P5,000 to P2,000,000 against those found guilty of price manipulation of any basic necessity or prime commodity. Under the said law, price freeze is automatically imposed on prices of basic necessities in an area proclaimed or declared under a state of calamity or state of emergency. A price ceiling may be imposed on any basic necessity or prime commodity considering the impendency, existence or effects of a calamity, if there is prevalence or widespread acts of illegal price manipulation, and if the prevailing price of any basic necessity or prime commodity has risen to unreasonable levels. Despite the series of fuel price hikes and continuing tension between Ukraine and Russia, the DTI said it will take three months before any movement in prices will happen since the inventory of products could last around 30 to 90 days. Basic commodities include rice, corn, bread, fresh dried and canned fish, fresh pork, beef, poultry meat, fresh eggs, fresh and processed milk, fresh vegetables, sugar, cooking oil, salt, and laundry soap as well as drugs classified as essentials by the Department of Health (DOH). "It is illegal to take advantage of the situation when everyone is practically struggling to recoup whatever losses in savings and income they have incurred in the past two years amid the COVID-19 pandemic," Gatchalian said. # # # ________________________________________ Gatchalian nagbabala laban sa mga mananamantala ng mataas na presyo ng langis Sa kawalan ng price ceiling sa mga pangunahing produkto sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, nanawagan si Senador Win Gatchalian ng ibayong pagbabantay laban sa pagsasamantala ng ilang negosyante gaya ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kahit na walang sapat na batayan. "Maging mapagmatyag tayo sa anumang pagtatangka ng ilang mapagsamantalang negosyante sa kasalukuyang sitwasyon. May ilan na nagtataas ng presyo ng mga bilihin kahit na walang sapat pang dahilan para gawin ito o kaya naman ay itinatago ang kanilang mga produkto para ibenta kapag mataas na ang presyo," ani Gatchalian. Nanawagan ang re-electionist senator sa mga sektor ng konsyumer, agrikultura, pangkalakalan, pati na ang manufacturing sector na makipagtulungan sa Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Agriculture (DA) sa pagmonitor sa anumang iligal na gawain gaya ng pagmamanipula ng presyo, hoarding, profiteering at kartel. Paalala ni Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs, na sa ilalim ng Section 15 ng Price Act o Republic Act No. 7581, may parusang pagkakakulong na hindi bababa sa limang taon hanggang 15 na taon at multang P5,000 hanggang P2,000,000 ang ipapataw laban sa mga napatunayang nagkasala sa pagmamanipula ng presyo ng anumang pangunahing bilihin o prime commodity. Sa ilalim ng nasabing batas, ang price freeze ay awtomatikong ipinapataw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity o state of emergency. Maaaring magpataw ng price ceiling sa anumang pangunahing bilihin o pangangailangan kung hindi ito maiiwasan, dahil sa epekto dala ng kalamidad o kung may laganap o malawakang pagmamanipula ng presyo at kung may hindi makatwirang pagtaas sa umiiral na presyo ng anumang pangunahing bilihin o prime commodity. Sa kabila ng serye ng pagtaas ng presyo ng gasolina at patuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, sinabi ng DTI na aabutin ng tatlong buwan bago mangyari ang anumang paggalaw sa presyo ng mga bilihin dahil ang imbentaryo ng mga produkto ay maaaring tumagal nang humigit-kumulang sa 30 hanggang 90 na araw. Kabilang sa mga pangunahing bilihin ang bigas, mais, tinapay, dried o canned fish, sariwang karne, poultry meat, itlog, gatas, gulay, asukal, mantika, asin, sabong panlaba gayundin ang mga gamot na itinuturing ng Department of Health (DOH) na essential drugs. "Iligal na samantalahin ang sitwasyon kung saan halos lahat ay nagsusumikap na mabawi ang nawalang ipon at kita sa nakalipas na dalawang taon bunsod ng COVID-19 pandemic," sabi ni Gatchalian. # # #