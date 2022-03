Press Release

March 15, 2022 HONTIVEROS TO BIR: DEFER TAX INCREASE ON TEACHERS' POLL WORK PAY Senator Risa Hontiveros is urging the Bureau of Internal Revenue (BIR) and the Commission on Elections (COMELEC) not to implement a higher withholding tax on the compensation of teachers doing poll duties in this year's national and local elections. The senator disclosed that a number of teachers tapped for election duties have been blindsided by the BIR's move and the COMELEC's consent to increase the withholding tax on poll work pay — from 5% in 2019 to 20% this year. "I ask that the BIR and the COMELEC defer the collection of the 20% tax. Gaya ng karamihan ng ating mga kababayan, nagsisimula pa lang ang ating mga gurong bumangon mula sa dagok ng pandemya. Kaya napaka-wrong timing talaga at sobrang lupit ng tax increase na ito," said Hontiveros. To recall, Hontiveros had successfully defended the COMELEC budget, allowing the increase in teachers' honoraria and instituting measures to COVID-proof the election. Under COMELEC Resolution No. 10727, the pay rates of teachers who will serve in the upcoming May 9 polls include P7,000 for the chairman of the electoral board in each voting precinct; P6,000 for each board member; P5,000 for the supervising education official; and P3,000 for each support staff. "Kapag nabawasan ng 20% ang matatanggap ng teachers, ano na ang matitira sa kanila? Sa katunayan, dapat ngang i-exempt sa tax ang election service compensation. The next best thing we can do is to keep it at 5%. It's the least we can do for them. The 20% withholding tax is just too much," said Hontiveros. The senator further urged the BIR and the COMELEC to immediately respond to the teachers' concerns by organizing a dialogue with the group. Hontiveros said: "They really shouldn't insist on implementing this tax increase now. Kung sa boksing ito, eh hindi pa nga nakakatayo 'yung tao matapos ma-knockdown ng pandemya ay pupuruhan na ulit ng suntok sa mukha. Huwag namang ganito. Tumbasan naman natin ang sakripisyo ng ating mga guro." Hontiveros has pushed for the declaration of an "educational crisis" and the implementation of a targeted emergency plan due to the challenges and difficulties of the distance learning system. Hontiveros likewise actively supported the call for an academic health break, emphasizing the need to ensure that both teachers and students are physically and mentally ready to deal with the disruption caused by the pandemic. ##### ___________________________________________________________________________ HONTIVEROS SA BIR: HUWAG TAASAN ANG BUWIS SA HALALAN 2022 HONORARIUM NG MGA GURO Hinihimok ni Senador Risa Hontiveros ang Bureau of Internal Revenue (BIR) at Commission on Elections (COMELEC) na huwag magpataw ng mas mataas na withholding tax sa bayad sa mga guro para sa pagsagawa ng poll duties sa nalalapit na national at local elections. Ayon sa senadora, ilang mga gurong nakatakdang mag-duty sa halalan ay nagulat sa napabalitang plano ng BIR at pagpayag ng COMELEC na taasan ang withholding tax para sa honorarium ng mga guro — na 5% lang noong 2019 pero naging 20% na sa 2022. "Ang hiling ko sa BIR at COMELEC ay sana huwag muna silang mangolekta ng 20% tax. Gaya ng karamihan ng ating mga kababayan, nagsisimula pa lang ang ating mga gurong bumangon mula sa dagok ng pandemya. Kaya napaka-wrong timing talaga at sobrang lupit ng tax increase na ito," pahayag ni Hontiveros. Matatandaang matagumpay na ipinagtanggol ni Hontiveros ang COMELEC budget, na nagbigay-daan sa pagtaas ng honorarium ng mga guro at paglalagay ng mga hakbang para maging ligtas mula sa COVID ang halalan. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10727, ang nakalaan na honorarium para sa mga gurong naka-duty sa May 9 ang sumusunod: P7,000 para sa chairman ng electoral board sa bawat voting precinct; P6,000 para sa bawat board member; P5,000 para sa supervising education official; at P3,000 para sa bawat support staff. "Kapag nabawasan ng 20% ang matatanggap ng teachers, ano na ang matitira sa kanila? Sa katunayan, dapat ngang i-exempt sa tax ang election service compensation. Ang susunod na pinakamagandang magagawa natin para sa kanila ay panatilihing nasa 5% ito. Ito yung konting tulong na maibibigay natin sa kanila. Sobra-sobra na ang 20% withholding tax," ani Hontiveros. Ang hiling ng senador sa BIR at COMELEC ay sana agad silang makapag-organisa ng dayalogo sa grupo ng mga guro. Dagdag ni Hontiveros: "Huwag na sana nilang ipilit ang tax increase. Kung sa boksing ito, eh hindi pa nga nakakatayo 'yung tao matapos ma-knockdown ng pandemya ay pupuruhan na ulit ng suntok sa mukha. Huwag namang ganito. Tumbasan naman natin ang sakripisyo ng ating mga guro." Itinulak ni Hontiveros ang deklarasyon ng "educational crisis" at ang pagpapatupad ng target na emergency plan dahil sa mga hamon at kahirapan ng distance learning system. Sinuportahan din ni Hontiveros ang panawagan para sa isang "academic health break" para matiyak na nasa maayos na pangangatawan at kaisipan ang mga guro at estudyante para harapin ang mga hamon na dulot ng pandemya. #####