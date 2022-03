Press Release

March 16, 2022 Statement of vice-presidential candidate Kiko Pangilinan on P200 per month ayuda "Matapos ang 11 linggo ng pagtaas ng presyo ng langis, may ayuda na ang gobyerno sa mahihirap. Pero magkano? Ang panukalang P200 kada buwan ay katumbas lang ng P6.66 sa isang araw. Kulang pa ito sa minimum na pamasahe sa jeep at sa bus. Hindi pa makakabili ng isang pirasong itlog. Ginagawa namang mas kaawa-awa ang ating mga kababayan. Bakit tinitipid ang mahihirap gayung bilyon-bilyon ang kita sa fuel taxes? Ayon sa DOF, nasa P143.9 billion ang koleksyon sa excise tax sa produktong petrolyo noong 2021. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, nasa P3 billion naman ang excess VAT collection nito lamang January at February 2022. Paano nasisikmura ng gobyerno na kumita ng ganito kalaki habang ang pinipiga naman ay ang mahihirap. Muli, panawagan natin na suspindihin ang excise tax sa langis. Bababa ang presyo ng produktong petrolyo, mas marami ang makikinabang, makakagaan ito nang kaunti sa araw-araw na paghihirap ng ating mga kababayan. Tama po si Senator Drilon, pirma lang ni President Duterte ang kailangan para masuspindi ang fuel excise tax."