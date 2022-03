Poe sa P200/month ayuda:

Mula sa 11 linggong sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, kakarampot ang P200 kada buwang ayuda para sa ating mahihirap na pamilya.

Sa halagang P6.66 kada araw, hindi man lang ito sasapat para sa isang sakay sa dyip.

Karapat-dapat tumanggap ang taumbayan ng higit pa rito sa gitna ng hagupit ng paglaki ng mga bayarin, kawalan ng trabaho at patuloy na epekto ng pandemya.

Hindi dapat tipirin ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan upang mapakain nila ang kanilang mga pamilya, makapamuhay ng marangal, makabalik sa hanapbuhay nang ligtas at mapanumbalik ang sigla ng ekonomiya.

Umaasa tayong ang panukalang pagsuspinde sa excise tax ay mapag-iisipan pa rin nang mabuti para mapababa ang halaga ng petrolyo.

Maaari ding dagdagan ang P200 kada buwang ayudang hindi sapat para maitawid ang ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan.

Poe on P200/month ayuda:

Coming in after 11 weeks of successive oil price increases, the government's P200 per month cash assistance to poor families is a pittance.

At P6.66 per day, it can't even get one a jeepney ride to the minimum distance.

Our people deserve more amid the battering of the high cost of living, joblessness and continuing impact of the pandemic.

The government must not scrimp on aid to help our people feed their families, live decently, return to work safely and spur economic activity.

We hope that proposals to suspend fuel tax will be given a serious thought to bring prices down.

Or increase the P200 per month cash aid which is not enough to see our people through these hard times.