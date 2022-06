Press Release

June 10, 2022 Pangilinan: Palayain ang mga Tarlac farmers at ang kanilang supporters "Palayain ang mga magsasaka ng Tarlac at ang kanilang mga supporters. Hindi kasalanan ang magbungkal ng lupa. Higit na kailangan natin ngayon ang mga magsasaka dahil sa napipintong food crisis, o ang kawalan ng supply at pagtaas ng presyo ng pagkain. Nakikipag-ugnayan na ang aming mga abogado sa mga magsasaka at sa kanilang supporters, kabilang na ang artist na gumuhit ng aking children's book na si Ara Villena, para sa kanilang ligal na pangangailangan."