Sen. Joel Villanueva's reaction on the proposal to declare a state of emergency for the agriculture sector

Handa po tayong makipag-ugnayan sa administrasyong Marcos tungkol sa pagdeklara ng state of emergency para sa ating sektor ng agrikultura, ngunit kailangan muna natin ng masusing pag-aaral sa mga panukala ng PCAFI. First things first: kailangan ba talagang magdeklara pa ng state of emergency? Talaga po bang state of emergency ang rekomendasyon para solusyonan ang problema sa agrikultura?

Kung ilalaan natin ang bahagi ng budget ng mga LGU sa food production, ilang trabaho po ang malilikha o matutulungan nito? Aling mga proyekto o programa ang masasakripisyo dahil sa reallocation ng budget? Hanggang kailan natin idedeklara ang state of emergency, at ano ang targets nating dapat marating para masabing tapos na ang krisis? Paano natin masu-sustain ang magiging bunga ng aksyon natin matapos ang state of emergency? Ilan lamang po ito sa mga tanong na dapat masagot ng panukala.

Sa nalalapit na pagbubukas ng ika-19 na Kongreso, inaanyayahan po natin ang Department of Agriculture na magbigay ng ulat o assessment tungkol sa kalagayan ng agrikultura sa bansa, at maglahad ng mga plano kasama ng mga mungkahi mula sa mga grupong gaya ng PCAFI. We can just ask the DA to brief us on the present situation including the recommendation from PCAFI. We're here to help in any way we can.